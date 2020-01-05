ГлавнаяНовости

Конте: «Я вижу в Гаттузо ту же страсть к футболу, что и у меня»

сегодня, 18:24
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Наполи» в 18-м туре Серии А.

Это будет сложная игра, так как вы все знаете, что я считаю насчет «Наполи» и его качеств. Теперь, когда Дженнаро Гаттузо находится у руля, мы можем ожидать еще большей решимости и духа, которые только он может передать своей команде.

Победа на стадионе Сан-Паоло дала бы нам еще больше уверенности в себе и будущем. Давайте не будем забывать, что это только начало пути и впереди нас ждет долгая дорога, поэтому мы работаем не только на настоящее, но и на будущее. Несмотря на трудности, мало кто ожидал увидеть «Интер» на вершине таблицы. Мы верим в то, что делаем, и приложим все усилия, чтобы это продолжалось, чтобы мы могли удовлетворить наших поклонников, что является главной целью.

Я действительно вижу в Гаттузо ту же страсть, что и у меня к футболу. Как и я, Рино начинал с низшей лиги. Я очень уважаю его, потому что он тоже работал за границей и в Серии С, что не все готовы делать.

Я думаю, что его достижения в «Милане» были недооценены, поэтому я желаю ему всего наилучшего в Неаполе.

Что касается «Наполи», то команда перед матчем с «Интером» потеряла одного из лидеров атаки

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Индзаги: «„Лацио“ постарается продолжить победную серию»
Сегодня, 18:06 Комментарии0
Сарри: «„Юве“ надо поработать над психилогией, прежде чем думать о тактике»
Сегодня, 17:52 Комментарии1
Анчелотти: «„Ливерпуль“, конечно, фаворит, но в дерби все может произойти»
Сегодня, 17:12 Комментарии2
Ибрагимович: «Хочу видеть на матче 70 тысяч зрителей, иначе не буду играть»
Сегодня, 13:42 Комментарии16
Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»
Сегодня, 00:22 Комментарии5
«Манчестер Сити» пригласил игроков «Порт Вейла» в раздевалку после матча
Сегодня, 00:12 ФотоКомментарии17
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100