Конте: «Я вижу в Гаттузо ту же страсть к футболу, что и у меня»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Наполи» в 18-м туре Серии А.

Это будет сложная игра, так как вы все знаете, что я считаю насчет «Наполи» и его качеств. Теперь, когда Дженнаро Гаттузо находится у руля, мы можем ожидать еще большей решимости и духа, которые только он может передать своей команде.

Победа на стадионе Сан-Паоло дала бы нам еще больше уверенности в себе и будущем. Давайте не будем забывать, что это только начало пути и впереди нас ждет долгая дорога, поэтому мы работаем не только на настоящее, но и на будущее. Несмотря на трудности, мало кто ожидал увидеть «Интер» на вершине таблицы. Мы верим в то, что делаем, и приложим все усилия, чтобы это продолжалось, чтобы мы могли удовлетворить наших поклонников, что является главной целью.

Я действительно вижу в Гаттузо ту же страсть, что и у меня к футболу. Как и я, Рино начинал с низшей лиги. Я очень уважаю его, потому что он тоже работал за границей и в Серии С, что не все готовы делать.

Я думаю, что его достижения в «Милане» были недооценены, поэтому я желаю ему всего наилучшего в Неаполе.