Селюк: «У Смолова хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард «Локомотива» останется в РПЛ .

Мы уже говорили про «Реал», «Арсенал». Почему нереален вариант с последней командой испанской лиги? Просто я не думаю, что «Эспаньол» готов заплатить 9-10 миллионов, которые платил «Локомотив». Сейчас «Локо», видимо, понял, что сделал ошибку. Сам Федя – хороший футболист. Но он сделал некоторые неправильные шаги в своей карьере. Он отлично играл за «Краснодар», но ему надо было вовремя оттуда уйти.

Понятно, что Федя сможет играть в клубе, который занимает последнее место в испанской лиге. Раньше на него имели виды более хорошие команды. Пару лет назад он мог перейти в тот же «Вест Хэм». Сейчас – «Эспаньол». Почему нет? Но это все слухи. Я думаю, что за такие деньги в Европе можно купить футболиста посильнее.

К тому же Федору уже 29 лет, у него хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России. Ему никто не даст больше. Поэтому я не верю в этот переход. Уверен, что он не случится.