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Селюк: «У Смолова хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России»

сегодня, 17:15

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард «Локомотива» Федор Смолов останется в РПЛ.

Мы уже говорили про «Реал», «Арсенал». Почему нереален вариант с последней командой испанской лиги? Просто я не думаю, что «Эспаньол» готов заплатить 9-10 миллионов, которые платил «Локомотив». Сейчас «Локо», видимо, понял, что сделал ошибку. Сам Федя – хороший футболист. Но он сделал некоторые неправильные шаги в своей карьере. Он отлично играл за «Краснодар», но ему надо было вовремя оттуда уйти.

Понятно, что Федя сможет играть в клубе, который занимает последнее место в испанской лиге. Раньше на него имели виды более хорошие команды. Пару лет назад он мог перейти в тот же «Вест Хэм». Сейчас – «Эспаньол». Почему нет? Но это все слухи. Я думаю, что за такие деньги в Европе можно купить футболиста посильнее.

К тому же Федору уже 29 лет, у него хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России. Ему никто не даст больше. Поэтому я не верю в этот переход. Уверен, что он не случится.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:44
"К тому же Федору уже 29 лет, у него хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России."Ну наши мастера кожаного мяча практически все, независимо от возраста, по принципу, как говорил кот из мультфильма про попугая Кешу.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:39
А зачем ему куда-то ехать?У него и так все тип-топ.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 17:19
Дзюба, ехать в Европу? а зачем?
мне и в проекте неплохо платят 6 млн зачем ехать куда то!
Да и в Лч не плохо играем в скором дойдем до полуфинала ЛЧ!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:19
Можно подумать, в таком ключе думает один Смолов
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:17
Тоже самое и с Дзюбой.
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