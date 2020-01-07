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Иванов: «Не можем понять, чего хочет Меркулов»

сегодня, 16:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб предложил защитнику Михаилу Меркулову заключить новый контракт.

С Меркуловым другая история, нежели с Владимиром Ильиным. Мы не можем понять, чего он хочет. Мы предложили ему новый контракт, но пока не получили ответ. Он думает и принимает решение.

Погребняк? У Погребняка действующий контракт. Если он нужен будет главному тренеру и команде, с удовольствием оставим его. Он лидер в раздевалке, всегда работает с полной отдачей на тренировках. Так что все будет зависеть от желания главного тренера.

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