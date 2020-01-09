ЦСКА подписал контракт с нападающим Шкуриным

Белорусский форвард Илья Шкурин подписал контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на 4,5 года.
Предыдущие клубы 20-летнего нападающего – «Витебск», «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». Шкурин является игроком молодежной сборной Белоруссии. В ее составе он провел шесть матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может пополниться форвардом «Удинезе» Фелипе Визеу.
Ничего личного, только интересный факт!!!
Ничего личного, только интересный факт!!!
Только, кто в оставшихся 11-ти турах результат будет делать?..:)
Только, кто в оставшихся 11-ти турах результат будет делать?..:)