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ЦСКА подписал контракт с нападающим Шкуриным

сегодня, 17:41

Белорусский форвард Илья Шкурин подписал контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Предыдущие клубы 20-летнего нападающего – «Витебск», «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». Шкурин является игроком молодежной сборной Белоруссии. В ее составе он провел шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может пополниться форвардом «Удинезе» Фелипе Визеу.

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Все комментарии
cska59
cska59
сегодня в 18:21
Ну еще бы напа серьезного подписать , центральнго защитника и опорника .
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 18:20
не таких ждешь трансферов, когда команду покупает богатая компания
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:18
Посмотрим , что этот за "овощ"???
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:13
Интересная история получается 8 января 2020 года Шкурин переходит из «Энергетик-БГУ» в брестское «Динамо» за 750 Тыс €, а уже 9 января 2020 года из брестского «Динамо» в московский «ЦСКА» за 500 Тыс €.
Ничего личного, только интересный факт!!!
RIR68
RIR68
сегодня в 18:12
нападающий нужен. пока будем надеяться на этого. дальше - посмотрим.
ziborock
ziborock
сегодня в 18:09
Как там кони поговаривали, "Шкуррле"?!) Ну-ну, продолжайте!)))
particular
particular
сегодня в 18:08
Дёшево, по молодёжному и на перспективу - это хорошо...
Только, кто в оставшихся 11-ти турах результат будет делать?..:)
cska plus
cska plus
сегодня в 18:03
Кот в мешке тем не менее удачи парню в нашей семье.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил LOpp
сегодня в 18:03
Гончаренко стал подтягивать своих односельчан
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
    сегодня в 17:53
    Да цска на дне,подписывает весь шлак,раньше была хорошей командой
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 17:52
    Чем хорош такой трансфер - минимальным риском, потому что стоит игрок по меркам РПЛ копейки, а стата голов у него очень хорошая (19+7 по с/с гол+пас в 26 матчах), также хороши физические данные (рост 188) и возраст (20 лет) - вся карьера еще впереди. Но, понятно, что это трансфер на перспективу, ждем напа, готового делать разницу уже сейчас.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:51
    Гончаренко стал подтягивать своих односельчан
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 17:51
    Ну - удачи! Посмотрим, что за фрукт такой белорусский. Надеюсь, что это будет связка Чалов-Шкурин и её Гончаренко будет сейчас к весне наигрыват
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 17:45
    Удачи парню с ЦСКА!!! Дай Бог, чтобы не прогадала селекция...
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