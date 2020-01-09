Уткин считает, что Тарасов больше не способен играть на уровне РПЛ

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, что бывший полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в «Рубине».

Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции (тут вряд ли есть непоправимые проблемы), а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость, не очень похоже, чтоб был на это способен.

Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, «Рубин» тем не менее на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника. Одного из трех.

Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира — снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы «Рубина».