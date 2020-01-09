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Уткин считает, что Тарасов больше не способен играть на уровне РПЛ

сегодня, 14:46

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в «Рубине»

Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции (тут вряд ли есть непоправимые проблемы), а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость, не очень похоже, чтоб был на это способен.

Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, «Рубин» тем не менее на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника. Одного из трех.

Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира — снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы «Рубина».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 15:21
Снова вася кряхтит.
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил Don trambon
сегодня в 15:15
тарасов ждёт приглошения в ядро уже) а вы все о футболе.
Сейчас съездит на просмотр, потусуется в Рубине со Слуцким и время подойдет к Выборам. Не зря же хвалил политику ЕРосов.
leopit
leopit
сегодня в 15:10
Сломался...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:04
Дима заслужил карьеру, не зря же он в футболке ГРУшника бегал.

Можно посмотреть на молодых волчат, опять же, вот Шипулин, только в ЕР вошел, сразу "забыл" задекларировать валютные счета, стал депутатом на фоне этого скандала (конечно, ведь за воров всегда все голосуют))), воруй, обманывай, пили, Димасик тоже хочет в ЕР, пустите его.
Живанильда
Живанильда
сегодня в 15:02
Как два одиночества:Тарасов и Слуцкий созданы друг для друга.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:54
От игры в Чапая в Англии и Голландии, к игре- "бородатый партизан в глухой засаде".
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:52
тарасов ждёт приглошения в ядро уже) а вы все о футболе.
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