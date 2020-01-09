Худяков: «„Ростов“ сделал Осипенко хорошее предложение»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал трансфер защитника Максима Осипенко в «Ростов».
Я всегда говорил, если будет хорошее предложение нашим футболистам на повышение классом, то мы ребят всегда отпускаем и отпустим. «Ростов» сделал Осипенко хорошее предложение по условиям контракта, где он будет получать зарплату в несколько раз больше, чем у него была в «Тамбове». Конечно, мы не стали препятствовать парню и отпустили его.
Сумма трансфера? Могу сказать, что сумма меньше, чем 500 тысяч евро, которая обсуждалась в прессе. Мы уже отдаем третьего центрального защитника. Чистякова мы отдали в начале сезона, потом был Гогуа, а сейчас Осипенко. Конечно, мы будем в это межсезонье приобретать центрального защитника, у нас их осталось всего три человека — это Таказов, Грицаенко и Ойеволе. Мы однозначно будем усиливаться в обороне. Сейчас на сборах мы будем просматривать большую группу игроков. Мы будем просматривать множество футболистов, среди которых будут игроки из ПФЛ и ФНЛ. При наших условиях мы можем позволить себе игроков только из этого уровня. Но, если будут иностранцы, которые будут по цене недорогие, то мы можем рассмотреть их. Мы на связи с Дмитрием Селюком, он всегда предлагает качественных футболистов по доступной нам цене. Поэтому будем смотреть.
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