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Худяков: «„Ростов“ сделал Осипенко хорошее предложение»

сегодня, 13:55

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал трансфер защитника Максима Осипенко в «Ростов».

Я всегда говорил, если будет хорошее предложение нашим футболистам на повышение классом, то мы ребят всегда отпускаем и отпустим. «Ростов» сделал Осипенко хорошее предложение по условиям контракта, где он будет получать зарплату в несколько раз больше, чем у него была в «Тамбове». Конечно, мы не стали препятствовать парню и отпустили его.

Сумма трансфера? Могу сказать, что сумма меньше, чем 500 тысяч евро, которая обсуждалась в прессе. Мы уже отдаем третьего центрального защитника. Чистякова мы отдали в начале сезона, потом был Гогуа, а сейчас Осипенко. Конечно, мы будем в это межсезонье приобретать центрального защитника, у нас их осталось всего три человека — это Таказов, Грицаенко и Ойеволе. Мы однозначно будем усиливаться в обороне. Сейчас на сборах мы будем просматривать большую группу игроков. Мы будем просматривать множество футболистов, среди которых будут игроки из ПФЛ и ФНЛ. При наших условиях мы можем позволить себе игроков только из этого уровня. Но, если будут иностранцы, которые будут по цене недорогие, то мы можем рассмотреть их. Мы на связи с Дмитрием Селюком, он всегда предлагает качественных футболистов по доступной нам цене. Поэтому будем смотреть.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:33
А нужен ли вообще "Тамбов" в РПЛ?
stanichnik
stanichnik ответил cska plus
сегодня в 14:32
А говорят у Ростова бабла нет.
Доброго Здоровья!
Всё бабло в Москве и в Питере.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:24
А говорят у Ростова бабла нет.
drug01
drug01
сегодня в 14:08
Удачи в игре
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