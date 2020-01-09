Худяков: «„Ростов“ сделал Осипенко хорошее предложение»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал трансфер защитника в «Ростов».

Я всегда говорил, если будет хорошее предложение нашим футболистам на повышение классом, то мы ребят всегда отпускаем и отпустим. «Ростов» сделал Осипенко хорошее предложение по условиям контракта, где он будет получать зарплату в несколько раз больше, чем у него была в «Тамбове». Конечно, мы не стали препятствовать парню и отпустили его.