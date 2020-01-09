Семак: «Нужно двигаться вперед, работать и работать»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги 2019 года.

Приобретенный опыт трудно измерить чем-то конкретным. Что касается видения ситуации, то кардинально ничего не поменялось. Нужно двигаться вперед, работать и работать, отдаваться своему делу по максимуму. Вот, в общем, и все.

Движение вперед? Это было изначально понятно и полтора года назад. С того времени очень большая работа всеми проведена. В том числе по количеству игроков и составу. Может, сейчас это еще не так ярко бросается в глаза. Тренерский штаб прекрасно понимает, какая работа нам предстоит для того, чтобы двигаться дальше. Сознаю, что у руководства в чем-то могут быть другие взгляды, но наша задача искать общее решение, чтобы команда становилась сильнее.