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Семак: «Нужно двигаться вперед, работать и работать»

сегодня, 16:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги 2019 года.

Приобретенный опыт трудно измерить чем-то конкретным. Что касается видения ситуации, то кардинально ничего не поменялось. Нужно двигаться вперед, работать и работать, отдаваться своему делу по максимуму. Вот, в общем, и все.

Движение вперед? Это было изначально понятно и полтора года назад. С того времени очень большая работа всеми проведена. В том числе по количеству игроков и составу. Может, сейчас это еще не так ярко бросается в глаза. Тренерский штаб прекрасно понимает, какая работа нам предстоит для того, чтобы двигаться дальше. Сознаю, что у руководства в чем-то могут быть другие взгляды, но наша задача искать общее решение, чтобы команда становилась сильнее.

Ранее Семак рассказал, что нужно российским клубам для успехов в Европе.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:42
Уже достигли максимума.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 16:17
Ну чемпионат дюков вам выиграет
а патом бац и полу дохлая Бенфика
работайте работайте( аххаха
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:14
Замените "Зенит" и "Семак" на кого угодно. Год тоже можно на любой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:11
Избавитесь от комплекса неполноценности - и все будет в порядке. Именно этот комплекс помешал вам добиться положительного результата в Лиссабоне.
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