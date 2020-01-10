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«Аль-Садд»: «„Барселона“ будет будет обсуждать переход Хави официально»

сегодня, 21:03

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али прокомментировал информацию о переговорах тренера своей команды Хави с «Барселоной» по поводу возможного ухода в каталонскую команду.

Эту ситуацию можно назвать естественной и ожидаемой, так как это его клуб, его дом, и в будущем он должен вернуться, но на данный момент Хави является тренером «Аль-Садда».

Хави вместе с командой сфокусированы на завтрашнем матче против «Аль-Райяна», и мы уверены, что клуб такого масштаба и огромным профессионализмом будет обсуждать подобного рода вопросы через официальные каналы.

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