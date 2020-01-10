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Флик: «Атмосфера на сборах была просто великолепная»

сегодня, 20:48

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги сборов команды в Дохе. Сегодня мюнхенцы вернулись в Германию.

Мы очень довольны. До самого последнего дня интенсивность тренировок была очень и очень высокой. Вся команда работала очень сосредоточенно, при том, что программа была довольно тяжелой. Хорошо, когда парни довольны. Когда каждый понимает, что тренировка пошла ему на пользу, что сделала его лучше. Атмосфера просто великолепная, у команды хороший менталитет.

Недавно специалист прокомментировал решение руководства клуба оставить его на посту наставника команды как минимум до конца нынешнего сезона. 

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