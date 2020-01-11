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Роджерс прокомментировал возможный переход Демирала в «Лестер»

сегодня, 09:10

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о потенциальном переходе защитника «Ювентуса» Мериха Демирала в состав «лис».  

Мне нечего сказать, кроме того, что он очень хороший защитник, очень хороший игрок.

Также Роджерс заявил, что «Лестер» рассматривает различные варианты усиления состава на трансферном рынке.

Клуб рассматривает все возможности и цели. Это не бывает легко, нужно немного времени.

Напомним, СМИ сообщали, что «Лестер» сделал «Ювентусу» предложение по трансферу Демирала. Вместе с тем ранее стало известно, что наставник «Юве» Маурицио Сарри не хочет, чтобы защитник уходил из туринского клуба.

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