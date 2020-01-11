Роджерс прокомментировал возможный переход Демирала в «Лестер»

сегодня, 09:10

Главный тренер «Лестера» высказался о потенциальном переходе защитника «Ювентуса» в состав «лис».

Мне нечего сказать, кроме того, что он очень хороший защитник, очень хороший игрок.

Также Роджерс заявил, что «Лестер» рассматривает различные варианты усиления состава на трансферном рынке.

Клуб рассматривает все возможности и цели. Это не бывает легко, нужно немного времени.