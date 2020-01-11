Уоддл: «Уверен, что многие клубы интересуются Жиру»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристофер Уоддл высказался о форварде «Челси» Оливье Жиру. Слухи связывают этого нападающего с возможным переходом в состав «шпор».
Похоже, Оливье Жиру является одной из звезд первой величины, связываемых с возможным переходом в «Тоттенхэм». Я уверен, что многие клубы им интересуются. Мне нравится Жиру. Знаю, что иногда он не реализовывает моменты, но он также и забивает, что говорит о его умении находить пространство в штрафной пощади, чтобы накапливать голевые шансы. В самом деле, он становится лучше с возрастом.
Стоит отметить, что главным претендентом на Жиру является «Интер». СМИ сообщали, что миланцы согласовали контракт с форвардом.