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Уоддл: «Уверен, что многие клубы интересуются Жиру»

сегодня, 08:47

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Кристофер Уоддл высказался о форварде «Челси» Оливье Жиру. Слухи связывают этого нападающего с возможным переходом в состав «шпор».

Похоже, Оливье Жиру является одной из звезд первой величины, связываемых с возможным переходом в «Тоттенхэм». Я уверен, что многие клубы им интересуются. Мне нравится Жиру. Знаю, что иногда он не реализовывает моменты, но он также и забивает, что говорит о его умении находить пространство в штрафной пощади, чтобы накапливать голевые шансы. В самом деле, он становится лучше с возрастом.

Стоит отметить, что главным претендентом на Жиру является «Интер». СМИ сообщали, что миланцы согласовали контракт с форвардом.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:09
Старина Уоддл...в бытность игрока, был просто огненным!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:05
Может быть...
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