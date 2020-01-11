Моуриньо: «„Ливерпуль“ спокойно покупает Алиссона, и в „Челси“ было проще»

Главный тренер «Тоттенхэма» в преддверии матча с «Ливерпулем» в 22-м туре АПЛ отметил, что «шпоры» не обладают такими финансовыми возможностями, как мерсисайдцы.

«Ливерпулю» был нужен вратарь. Они пошли к одному из трёх лучших голкиперов в мире (Прим. – Алиссону), и бум. Сколько трансферных окон им понадобилось, чтобы решить эту проблему? Одно.

Но нам приходится делать это иначе. Нам необходимо время и больше окон. Потому что мы никогда не станем королями одного трансферного окна.

В «Челси» было так же? Да ладно! Всё было довольно просто. Абрамович (Прим. – владелец «Челси») спрашивал, какого центрального защитника я хочу. А я отвечал: «Вот этого... спасибо большое!» В «Тоттенхэме» иной подход.