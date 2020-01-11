ГлавнаяНовости

Моуриньо: «„Ливерпуль“ спокойно покупает Алиссона, и в „Челси“ было проще»

сегодня, 07:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20:30 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо в преддверии матча с «Ливерпулем» в 22-м туре АПЛ отметил, что «шпоры» не обладают такими финансовыми возможностями, как мерсисайдцы.

«Ливерпулю» был нужен вратарь. Они пошли к одному из трёх лучших голкиперов в мире (Прим. – Алиссону), и бум. Сколько трансферных окон им понадобилось, чтобы решить эту проблему? Одно.

Но нам приходится делать это иначе. Нам необходимо время и больше окон. Потому что мы никогда не станем королями одного трансферного окна.

В «Челси» было так же? Да ладно! Всё было довольно просто. Абрамович (Прим. – владелец «Челси») спрашивал, какого центрального защитника я хочу. А я отвечал: «Вот этого... спасибо большое!» В «Тоттенхэме» иной подход.

Моуриньо также высказался о том, что в предстоящей встрече ему придётся обойтись без травмированного Харри Кейна.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер «Спортинга»: «Надеюсь, Фернандеш не уйдет»
Сегодня, 08:23 Комментарии0
Ройс о Холанде: «Такого форварда у нас не было со времён Левандовски»
Сегодня, 06:37 Комментарии2
Льорис: «Миссия Моуриньо – добыть трофей. Но многое зависит от игроков»
Сегодня, 05:11 Комментарии0
Тренер «Малаги» – о скандальном видео: «Я стал жертвой шантажа»
Сегодня, 00:29 Комментарии2
Экс-помощник Капелло: «Миранчук – хороший игрок, вижу его в „Ювентусе“»
Вчера, 21:31 Комментарии41
Хадсон-Одои: «Год назад я думал об уходе из „Челси“»
Вчера, 21:07 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:06
В курятнике с каждым годом усложняется ситуация с финансами.
Lewa2708
Lewa2708 ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 08:05
Алиссона купили за вырученные деньги за Коутиньо, шпоры могут сделать то же самое. И, кстати, ушло на это два ТО
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Lewa2708
сегодня в 07:58
По логике у тебя проблемы с логикой. Он имеет виду, что им необходимо копить деньги, а Ливерпуль одним траншем купил алисона, как только тот стал звездой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:57
Знал , на что шел!!!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:51
Что это за бум от него? Почему тогда Алиссона или одного из лучших вратарей мира Ливерпуль не увидели уже в январе 2016 в первое ТО Клоппа в ЛФК. Получается, тоже не одно трансферное окно ушло на Алиссона, ну, по логике
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100