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Льорис: «Миссия Моуриньо – добыть трофей. Но многое зависит от игроков»

сегодня, 05:11

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о приходе в команду нового главного тренера Жозе Моуриньо.

У Моуриньо особая миссия – добыть то, чего нам не хватает: трофей. 

Мы хотим продолжать делать то, что делали в последние годы, играя в захватывающий футбол и подбираясь ближе к одним из величайших команд. Но мы не были награждены за наши старания.

В то же время, я с 17 лет считаю, что главным фактором успеха являются футболисты. От нас зависит, прервём ли мы негативный цикл или нет.

Напомним, на этой неделе Льорис впервые вернулся к тренировкам после травмы локтя, полученной в октябре.

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