Льорис: «Миссия Моуриньо – добыть трофей. Но многое зависит от игроков»

Голкипер «Тоттенхэма» высказался о приходе в команду нового главного тренера .

У Моуриньо особая миссия – добыть то, чего нам не хватает: трофей.

Мы хотим продолжать делать то, что делали в последние годы, играя в захватывающий футбол и подбираясь ближе к одним из величайших команд. Но мы не были награждены за наши старания.

В то же время, я с 17 лет считаю, что главным фактором успеха являются футболисты. От нас зависит, прервём ли мы негативный цикл или нет.