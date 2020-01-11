Льорис: «Миссия Моуриньо – добыть трофей. Но многое зависит от игроков»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о приходе в команду нового главного тренера Жозе Моуриньо.
У Моуриньо особая миссия – добыть то, чего нам не хватает: трофей.
Мы хотим продолжать делать то, что делали в последние годы, играя в захватывающий футбол и подбираясь ближе к одним из величайших команд. Но мы не были награждены за наши старания.
В то же время, я с 17 лет считаю, что главным фактором успеха являются футболисты. От нас зависит, прервём ли мы негативный цикл или нет.
Напомним, на этой неделе Льорис впервые вернулся к тренировкам после травмы локтя, полученной в октябре.