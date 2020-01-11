Тренер «Спортинга»: «Надеюсь, Фернандеш не уйдет»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Силаш прокомментировал возможный уход полузащитника из клуба.

Мне не нравится думать об этом заранее, но я начинаю размышлять об альтернативах внутри нашей команды, если Бруну не останется с нами. Надеюсь, он не уйдет. В Португалии, к сожалению, мы не можем долго сохранять лучших футболистов. Бруну – лучший игрок местного чемпионата.