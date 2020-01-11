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Тренер «Спортинга»: «Надеюсь, Фернандеш не уйдет»

сегодня, 08:23

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Силаш прокомментировал возможный уход полузащитника Бруну Фернандеша из клуба.

Мне не нравится думать об этом заранее, но я начинаю размышлять об альтернативах внутри нашей команды, если Бруну не останется с нами. Надеюсь, он не уйдет. В Португалии, к сожалению, мы не можем долго сохранять лучших футболистов. Бруну – лучший игрок местного чемпионата.

Отметим, что главным претендентом на Фернандеша является «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в МЮ.

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