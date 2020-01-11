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Ройс о Холанде: «Такого форварда у нас не было со времён Левандовски»

сегодня, 06:37

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал приход в команду нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Боюсь, что такого нападающего у нас не было со времён Роберта Левандовски. Холанд даст нам возможность быть более гибкими и использовать разные схемы и стили.

Он очень открытый парень. Прежде всего, важно получше узнать его. Он подарит нам новый способ игры, и мы тоже должны быть готовы к работе с ним, чтобы помочь ему проявить его сильнейшие качества. Но всё это придёт со временем.

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