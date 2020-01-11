Сразу несколько топ-клубов Испании хотят приобрести форварда «Малаги»

По информации испанских СМИ, «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» заинтересованы в покупке форварда «Малаги» Уго Вальехо.
Наибольший интерес проявляет «Реал», который попытается приобрести футболиста в текущее трансферное окно и сразу отдать в аренду. Контракт 19-летнего игрока с «анчоусами» истекает этим летом.
Отмечается, что Вальехо считают очень талантливым игроком, одним из лучших в Сегунде, но в текущем сезоне он практически не играл из-за постоянных отказов продлить контракт с клубом.
На его счету только пять матчей, лишь два из которых он провел в основе.
Тем временем «Реал», судя по всему, подписал очередного юного таланта.