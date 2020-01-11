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Сразу несколько топ-клубов Испании хотят приобрести форварда «Малаги»

сегодня, 17:05

По информации испанских СМИ, «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» заинтересованы в покупке форварда «Малаги» Уго Вальехо.

Наибольший интерес проявляет «Реал», который попытается приобрести футболиста в текущее трансферное окно и сразу отдать в аренду. Контракт 19-летнего игрока с «анчоусами» истекает этим летом.

Отмечается, что Вальехо считают очень талантливым игроком, одним из лучших в Сегунде, но в текущем сезоне он практически не играл из-за постоянных отказов продлить контракт с клубом.

На его счету только пять матчей, лишь два из которых он провел в основе.

Тем временем «Реал», судя по всему, подписал очередного юного таланта.

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:30
Поторгуется ещё парнишка изрядно...)))
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