Сразу несколько топ-клубов Испании хотят приобрести форварда «Малаги»

сегодня, 17:05

По информации испанских СМИ , «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» заинтересованы в покупке форварда «Малаги» .

Наибольший интерес проявляет «Реал», который попытается приобрести футболиста в текущее трансферное окно и сразу отдать в аренду. Контракт 19-летнего игрока с «анчоусами» истекает этим летом.

Отмечается, что Вальехо считают очень талантливым игроком, одним из лучших в Сегунде, но в текущем сезоне он практически не играл из-за постоянных отказов продлить контракт с клубом.

На его счету только пять матчей, лишь два из которых он провел в основе.

Тем временем «Реал», судя по всему, подписал очередного юного таланта.