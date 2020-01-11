Джиджи после Джиджи. «Ювентус» готов платить

сегодня, 15:00

Щесны хорош, но чемпионам его мало. «Соккер.ру» оценивает кандидатуру Доннаруммы, ведь ставка спорная.

«Ювентус» давно охотится за Джанлуиджи, а поскольку нашли вратаря, который смог качественно заменить Буффона - Щесны, то получили запас времени. Доннарумма успел повзрослеть, ему скоро 21 год, успел упасть в цене – не нужно платить 100 млн евро.

Правильный ли это вратарь для «Ювентуса» или просто Райола хочет запихнуть Доннарумму в новый клуб и получить свой огромный процент от сделки? Сейчас единственный клиент Мино в туринском гранде – Матюиди, но Блез не тот, кто позволит подзаработать.

А Доннарумма, чей контракт с «Миланом» истекает в 2021 году, - хороший вариант. Уже этим летом рыночная стоимость трансфера Джиджи начнет падать, а к зиме скатится значительно и бесповоротно. Возникнет риск, что «Ювентусу» голкипер сборной Италии достанется бесплатно.

Если «Милан» не хочет терять деньги – отпустит игрока сразу. Но вернемся к вопросу, что выигрывает «Ювентус»? У них уже есть вратарь. Щесны хоть и шутит, когда напоминает, как усадил Алиссона и Буффона на лавку, но говорит правду – поляк конкурировал с великолепными вратарями и побеждал.

Войцеху в апреле исполнится всего тридцать лет – не возраст для голкипера. А по проценту отраженных ударов из основных голкиперов команд Серии А идет на уверенном первом месте – взял 80 % всех выстрелов в створ ворот. Доннарумма в «Милане» отражает 68.1 % ударов, но тут важен контекст.

Когда смотрите статистику вратарей и видите на первом месте голкипера «Ювентуса», а следом идет Ханданович – 76.2 % взятых ударов, то должны понимать, что им помогает слаженность обороны. Или хотя бы общее состояние подъема в команде, как в случае со Стракошей из «Лацио».

Албанец обычно пропускал от 1.11 до 1.45 гола каждые 90 минут, а сейчас совершает много сэйвов и впервые в итальянской карьере – даже с учетом Серии В, поднялся к показателю 73.8 % отраженных ударов. А «Милан» 12-й в таблице, и по пропущенным мячам «россонери» всего на шестом месте, ниже «Вероны».

Не исключено, что Доннарумму ругают и за его ошибки, и за состояние всей обороны и команды «Милана». Джанлуиджи ведь в юности тащил от 72 до 76 % ударов, но тогда команда была 6-7-й в таблице. В прошлом сезоне у голкипера был спад на старте – скатился к 56 % взятых ударов, и многие успели объявить, что Доннарумма деградирует.

Но ведь собрался и концу сезона и вышел на 73.6 %, а это уже уровень Стракоши – вратаря в отличной форме из команды в прекрасном настроении. Доннарумме в феврале стукнет 21, а его часто оценивают так, словно он одногодок Де Хеа. У голкипера нынешнего «Милана» не может быть дефицита пропущенных мячей.

Впрочем, даже у «Ювентуса» и «Интера» линии обороны переживают перестроения (травма Кьеллини, приход де Лигта и Година, прогресс Бастони, три центральных от Конте), поэтому даже фавориты пропускают без малого по голу за игру. Не сравнивать с показателем «Милана» - 1.33 мяча за полный матч, но тоже немало.

Так зачем туринцам Доннарумма? Во-первых, хотят такую же историю, как была с Буффоном – заплатить достойные деньги за молодого голкипера сборной Италии, и тот рос на глазах и играл 10-15 лет в железной основе. Во-вторых, младший Джанлуиджи, если заиграет, коммерчески более выгодная ставка, чем Щесны. Фанаты «Ювентуса» лучше воспримут своего.

Тем более, если на Евро-2020 Доннарумма достойно сыграет в составе сборной Италии. Можно сколько угодно высматривать ошибки Джанлуиджи или подмечать, что не тащит «Милан» на вершину, но речь о вратаре, который набирается опыта и действует довольно грамотно. Например, в этом сезоне Ханданович точно не играет ярче, чем Доннарумма.

Зачем «Милану» отпускать игрока основы? «Россонери», пропуская сезоны в Лиге чемпионов, накопили долгов – Мальдини и Бобану нужно думать, где взять 160 млн евро. Конечно, не хочется терять самых ценных футболистов, но где взять деньги? Только за счет продаж футболистов, и прямо сейчас никого дороже Доннаруммы нет.

Даже если представить, что Пакета заберут в ПСЖ – хотя странная сделка, согласитесь, даже если Романьоли перейдет в один из многочисленных клубов, куда защитника сватали за последние полгода, то двух сделок мало для закрытия долгов «Милана», нужно добавить трансфер Доннаруммы за 50-60 миллионов евро. И если найдут покупателя – нужно действовать.

Французский миллиардер пока не решился купить великий клуб. Доннарумму важно отдать сейчас за деньги, чтобы через год «Ювентус» не провернул любимый трансфер – подписание свободного агента. Все дороги в итальянском футболе сейчас ведут в Турин, а если поворот на Милан, то к офису «Интера». И Доннарумма не станет игроком «Ювентуса» только в одном случае – если полностью провалится.

Очевидно, что в Турине посматривали на Облака – опытный, но жутко дорогой, дешевле 100 млн евро словенца не заберешь. Оценивали вероятность перехода Де Хеа, но МЮ приковал испанца деньгами, а на поле Давид порой творит такое, что нельзя объяснить ошибками взросления, как некоторые ляпы Доннаруммы из прошлого сезона.

Также многие фанаты «Ювентуса» словно стерли из памяти, какие «бабочки» порой ловил Буффон – причем в зрелом возрасте, и настроены скептично по отношению к возможному «номеру один» из будущего. Но у Доннаруммы не лучшая репутация во многом потому, что связался с Райолой и пока не уволил Мино, хотя фанаты «Милана» давно просили это сделать.

Но Джанлуиджи точно сменит клуб, ведь торчать в нынешнем «Милане» у тренера Пиоли смысла нет. «Реал» и ПСЖ присматривались к голкиперу, но «Ювентус» выглядит фаворитом, поскольку не похоже, чтобы Доннарумма спешил покидать Италию. Одновременно ему хочется воевать за трофеи, а не за место в Лиге Европы.

Не стоит переоценивать среднюю статистику Джанлуиджи – всего десятый голкипер Серии А по проценту отраженных ударов, уступает и Сиригу из «Торино», и Пау Лопесу из «Ромы». Но итальянскому голкиперу «россонери» будет 21 год – вся карьера впереди, и по количеству сэйвов выше всех вратарей фаворитов сезона. Только Ханданович и Стракоша близко – 50 спасений против 52 у Джанлуиджи.

Но учтите еще один показатель – качество моментов соперников. Оборона «Интера» - лучшая в сезоне по xGA, оборона «Милана» допускает на 40 % больше опасных моментов. Понятно, что сложные удары легче пропустить. Доннарумма персонально не в такой форме, как Сепе из «Пармы» или Стракоша из «Лацио», но Джанлуиджи уже доказывал, что умеет справляться с грузом ошибок.

Даже у молодого Буффона не всегда получалось быстро делать следующий шаг, не зацикливаться на прошлом. Также молодой вратарь вышел из фазы «уси-пуси, это будет лучший голкипер мира ближайших десяти лет», Доннарумму оценивают адекватно. И молодой вратарь слишком хорош и перспективен для «Милана», в его личных интересах перейти в команду, где есть поставленная игра в защите.

Доннарумма физически очень мощный – крупнее Буффона, впечатляющий размах рук. Джиджи берет 29 % ударов с «точки», если удар идет в створ ворот. Не Ханданович и не Диего Алвес, но задатки мастера работы с пенальти налицо. У Доннаруммы есть характер – орет, матерится, учится управлять защитой. У него хорошая итальянская техника, и обеими руками играет одинаково сильно:

А самое главное – только начал обучение, ведь на европейском уровне почти не играл. Но «Ювентус» знает, что делает. Если в Турине с порога выдали 7 млн евро зарплаты Рэмзи, 8 млн - де Лигту, то почему Доннарумме не отвесить 9? Конечно, агенты новичков вьют веревки из больших клубов, ведь Пьянич получает 6.5, а Кьеллини и Щесны играют за 3.5 млн евро, но это законы рынка.

Если «Ювентусу» нужен Доннарумма, то чемпионы его получат. А пока констатируем, что самому Джанлуиджи важно сменить клуб, чтобы расти. Впрочем, пусть не обольщается, Щесны не испугался ни Алиссона, ни Буффона. Сопляк из «Милана» поляка тоже из колеи не выбьет, место в основе «Ювентуса» еще нужно заслужить.