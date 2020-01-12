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Тарасов: «Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались»

сегодня, 10:41

Российский футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал свое нахождение в рядах «Рубина». 

Я полгода восстанавливался, о подписании речи не идет, надо посмотреть, в какой форме я нахожусь, но я тренировался много, поэтому за себя не переживаю. Чувствую себя отлично.

Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам.

Моя роль дядьки в команде? Сегодня был приятный момент: когда сидели у врача, остался последний кабинет, и сказали, чтобы пропустили самого опытного, меня пропустили. Уважение среди игроков уже чувствуется. А я воспитанный, сижу жду, меня пропустили — приятно.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:36
Если Тарасов в "Рубине", то Лёня где?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:31
Что за врач с самого опытного начинает? Просто любопытно...
Faustello
Faustello
сегодня в 11:25
Зашел бы в макдак,поздоровался что ли с тренером.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:23
удачи парень!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:54
Леня на него надеется.
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