Тарасов: «Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались»

Российский футболист прокомментировал свое нахождение в рядах «Рубина».

Я полгода восстанавливался, о подписании речи не идет, надо посмотреть, в какой форме я нахожусь, но я тренировался много, поэтому за себя не переживаю. Чувствую себя отлично.

Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам.

Моя роль дядьки в команде? Сегодня был приятный момент: когда сидели у врача, остался последний кабинет, и сказали, чтобы пропустили самого опытного, меня пропустили. Уважение среди игроков уже чувствуется. А я воспитанный, сижу жду, меня пропустили — приятно.