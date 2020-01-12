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«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими

сегодня, 18:11

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено выкупить трансфер защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, пишет Sport.de.

«Шмели» попробуют осуществить сделку ближайшим летом. Сегодня марроканец признался, что счастлив в немецком клубе. 

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответил Рома Олейник
сегодня в 19:28
Карвахаль стар и совсем не торт, а одриосола уровень разве что Эспаньола, так что вряд ли Реал отдаст Хакими
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 19:17
Реал его не отпустит
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 18:20
Думаю, "Реалу" не нужно сильно противиться в этом трансфере. Денег валом, двое правых защитников и так есть. Ну и Ашраф в Дортмунде явно в своей тарелке. В Мадриде далеко не факт, что будет так же играть.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 18:19
Да неее,Реал его не отдаст или заломит космические отступные
Рома Олейник
Рома Олейник ответил 112910415
сегодня в 18:18
показалось, что Химки ... испытал сильные эмоции )
Классный коммент, молодчина ))
112910415
112910415
сегодня в 18:15
показалось, что Химки ...
испытал сильные эмоции )
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