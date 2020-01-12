«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено выкупить трансфер защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, пишет Sport.de.
«Шмели» попробуют осуществить сделку ближайшим летом. Сегодня марроканец признался, что счастлив в немецком клубе.
Руководство дортмундской «Боруссии» намерено выкупить трансфер защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, пишет Sport.de.
«Шмели» попробуют осуществить сделку ближайшим летом. Сегодня марроканец признался, что счастлив в немецком клубе.
испытал сильные эмоции )
испытал сильные эмоции )