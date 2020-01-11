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«Эвертон» одолел «Брайтон» в домашнем матче

сегодня, 19:59
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В мате 22-го тура АПЛ «Эвертон» в домашнем матче одолел «Брайтон» благодаря голу Ришарлисона на 38-й минуте.

После этой победы «ириски» займут 11 место в таблице (28 очков), «чайки» на 14-м месте (24 очка).

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (1:0)
Голы: Ришарлисон 38

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Кин, Холгейт, Динь (Йерри Мина 85), Уолкотт (Коулмен 75), Дэвис, Сигурдссон, Бернард (Делф 72), Калверт-Льюин, Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уэбстер, Даффи, Данк, Монтойя (Гросс 62), Проппер, Стивенс (Мюррэй 73), Бернардо, Джаханбахш (Альзате 62), Мопе, Троссард
Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Калверт-Льюин 78, Даффи 79, Пикфорд 90+4

Судья: Кут Дэвид.

В параллельном матче «Лестер» уступил «Саутгемптону».

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