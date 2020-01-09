«Енисей» представил расписание учебно-тренировочных сборов, которые пройдут в рамках подготовки ко второй части сезона.

Команда 9 января соберется в Москве, где пройдет традиционный углубленный медицинский осмотр. Уже 10 января «Енисей» отправится в Турцию (город Сиде) на первый сбор, который продлится до 23 января. Второй этап подготовки пройдет с 28 января по 8 февраля в Белеке, заключительный — с 13 по 28 февраля в рамках Кубка ФНЛ пройдет на кипрском острове Пафос.