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«Енисей» отправится в Турцию

сегодня, 13:01

«Енисей» представил расписание учебно-тренировочных сборов, которые пройдут в рамках подготовки ко второй части сезона.

Команда 9 января соберется в Москве, где пройдет традиционный углубленный медицинский осмотр. Уже 10 января «Енисей» отправится в Турцию (город Сиде) на первый сбор, который продлится до 23 января. Второй этап подготовки пройдет с 28 января по 8 февраля в Белеке, заключительный — с 13 по 28 февраля в рамках Кубка ФНЛ пройдет на кипрском острове Пафос.

Недавно сообщалось, что «Енисей» хочет назначить вице-президента «Пюника» Александра Тарханова главным тренером.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Морозовский
сегодня в 13:42
Денег нет, но вы там, в Турции, держитесь!
Интересно чем так заслужила команда находящаяся на 17 месте ФНЛ и которая вылетит в ПФЛ такого пристального внимания Соккера??? ))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:32
Денег нет, но вы там, в Турции, держитесь!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:31
Пусть в ПФЛ отправляется.
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