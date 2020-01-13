Рамос: «Хотел пробить пенальти в стиле Паненки, но сильно болела лодыжка»

Защитник «Реала» рассказал о своих суевериях в серии пенальти и состоянии лодыжки. Капитан «сливочных» получил травму в финале Суперкубка Испании против «Атлетико».

Я всегда бью пенальти четвертым из-за суеверия, а не из-за того, что хочу сделать победный удар. Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но у меня очень сильно болела лодыжка. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. У меня есть повреждение, но как только ты попадаешь на поле, то забываешь о боли.

Сейчас её состояние плохое. Надеюсь, восстановление не затянется.