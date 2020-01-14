Писарев: «Сетьен дал серьезный толчок развитию пляжного футбола в России»

Бывший старший тренер сборной России по пляжному футболу считает, что новый наставник «Барселоны» дал значимый толчок в развитии пляжного футбола в России. С 2005 по 2006 год Сетьен входил в тренерский штаб Писарева в сборной России по пляжному футболу.

Приглашен он был по моей инициативе, он был уже специалистом по пляжному футболу, занимался этим в Испании, а мы только делали первые шаги. Как консультант он нам дал хороший толчок в развитии пляжного футбола, после чего мы два раза стали чемпионами мира.

Сетьен - очень эффективный тренер, плюс человеческие качества у него на высоком уровне. На тот момент, когда он приехал, организация нашей пляжной сборной была не на очень высоком уровне, но все накладки он воспринимал очень спокойно, никаких упреков, истерик или недовольств никогда от него не было. Он всегда был на позитиве и четко выполнял свою работу.