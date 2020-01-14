Писарев: «Разглядел талант Сетьена на 15 лет раньше „Барселоны“»

Бывший старший тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны». С 2005 по 2006 год Сетьен входил в тренерский штаб Писарева в сборной России по пляжному футболу.

Думаю, что это хороший выбор для «Барселоны», я буду следить и болеть за него. Сейчас я мало поддерживаю с ним отношения, но, конечно, поздравлю с назначением. Я слежу за его карьерой и желаю удачи. Я на 15 лет раньше разглядел тренера «Барселоны», его талант, и пригласил его.

Я немного удивлен его назначению, хотя он входил в список кандидатов. В общем-то, когда он тренировал «Бетис», его команда играла в тот футбол, который близок «Барселоне». Понятное дело, что на титулы с «Бетисом» рассчитывать очень тяжело. Но сейчас я надеюсь, что «Барселона» с ним угадала.