Корнеев: «Не верю в историю Смолова и „Эспаньола“»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» оценил перспективы форвардов и за границей.

Интерес к Смолову от «Эспаньола»? Я думаю, что Смолов сейчас на большом контракте с «Локомотивом». Я не особо верю в историю с «Эспаньолом», тем не менее знаю, что Смолов всегда хотел уехать за границу, это будет зависеть от условий. Контракт Федора мало кто потянет в Европе.

Приблизительно такая же история с Кокориным, но он очень нужен «Зениту». Кокорин сейчас знает, что он хочет от жизни, чего хочет добиться в футболе. Я надеюсь, что он не терял время зря.