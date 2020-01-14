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Фанату «Зенита» смягчили наказание за драку с правоохранителями

сегодня, 18:50

Болельщику «Зенита» Артуру Данилову, осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии за удар, который он нанес сотруднику Росгвардии, заменили реальный срок на условный. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».

Данилова осудили за удар сотрудника Росгвардии на стадионе в перерыве матча четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1). Болельщик «Зенита» не признал своей вины и заявил, что не помнит инцидент в подробностях.

Отметим, что недавно в Италии фанат «Вероны» получил наказание за расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.

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Footbolista
Footbolista ответил Vave666
сегодня в 20:12
Было уже...
Grey33
Grey33
сегодня в 20:09
Я бы Балотелли тоже оскорбил. Личный неприязнь испытываю к этому терпиле.
Vave666
Vave666 ответил Footbolista
сегодня в 20:04
Не знаю как, но повезло парню...если не совсем дурак то это изменит его отношение к жизни...
Типа те кто, пресмыаются перед нынешним режимом - умные?? А те кто, своё право отстаивает -дураки??
spartach n1
spartach n1
сегодня в 19:59
Повезло что банальное бакланство,а не пластиковый стаканчик на акции протеста !
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:54
Не знаю как, но повезло парню...если не совсем дурак то это изменит его отношение к жизни...
beefs
beefs
сегодня в 19:50
и зря...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:50
странно, почему россгвардию когда они лупят дубинками не сажают на сроки ?
RIR68
RIR68
сегодня в 19:49
заявил, что не помнит инцидент и получил за это условку вместо срока. нормально.
drug01
drug01
сегодня в 19:47
Надо помочь!!!
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:43
О, беспринципные болельщики московских команд отписались. Парню не стали жизнь ломать реальным сроком, а эти свою гнилую натуру тут открывают на показ.
Молчал бы !
Стыдно за культурную столицу ЛЕНИНГРАД!
Ща бы на месте этого изверга был бы фанат Спартака ты бы по другому тут пел.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:34
О, беспринципные болельщики московских команд отписались. Парню не стали жизнь ломать реальным сроком, а эти свою гнилую натуру тут открывают на показ.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 19:26
Рафик ни у чом нэ уиноват!
Clavан
Clavан
сегодня в 19:21
За что его вообще наказали, как ржали недавно лицемерные кони, это полицейский произвол.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:21
ну хоть так - то не лишили свободы..
Икебод
Икебод
сегодня в 19:14
Надо было стрелять 75 Зенитовскую на поражение. Небось запомнил бы.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:12
Это газпром детка и дюков ган-Н!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:05
Кто-то отмазал.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:02
Газпром позаботился.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 18:56
Зенит - наше всё!!!!
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