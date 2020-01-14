Фанату «Зенита» смягчили наказание за драку с правоохранителями

Болельщику «Зенита» Артуру Данилову, осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии за удар, который он нанес сотруднику Росгвардии, заменили реальный срок на условный. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».
Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев.— Ландскрона (@landscrona) January 14, 2020
На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный. pic.twitter.com/gUu1bheOsx
Данилова осудили за удар сотрудника Росгвардии на стадионе в перерыве матча четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1). Болельщик «Зенита» не признал своей вины и заявил, что не помнит инцидент в подробностях.
Отметим, что недавно в Италии фанат «Вероны» получил наказание за расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.
https://youtu.be/OJ-cuHg71hs
Стыдно за культурную столицу ЛЕНИНГРАД!
Ща бы на месте этого изверга был бы фанат Спартака ты бы по другому тут пел.
Стыдно за культурную столицу ЛЕНИНГРАД!
Ща бы на месте этого изверга был бы фанат Спартака ты бы по другому тут пел.