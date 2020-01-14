Фанату «Зенита» смягчили наказание за драку с правоохранителями

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Болельщику «Зенита» Артуру Данилову, осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии за удар, который он нанес сотруднику Росгвардии, заменили реальный срок на условный. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».

Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев.

На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный. pic.twitter.com/gUu1bheOsx — Ландскрона (@landscrona) January 14, 2020

Данилова осудили за удар сотрудника Росгвардии на стадионе в перерыве матча четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1). Болельщик «Зенита» не признал своей вины и заявил, что не помнит инцидент в подробностях.

Отметим, что недавно в Италии фанат «Вероны» получил наказание за расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.