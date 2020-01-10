Футболисты и мафия. Микколи, Аньелли и любимцы Неаполя

сегодня, 17:30

Даже семья Месси пострадала. «Соккер.ру» напоминает, почему криминальные кланы нужно обходить десятой дорогой.

Микколи приговорили к заключению

Вчера бывший форвард «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии получил 3.5 года тюрьмы из-за своего давнего решения. Апелляция отклонена, первоначальный вердикт 2017 года оставлен в силе. Кассационная жалоба вряд ли сработает, Фабрицио сушит сухари.

Как Микколи связался с мафией и почему отправится в тюрьму? Все банально. Когда играешь на Сицилии, то найти бандита можно, просто выйдя из дома. Фабрицио рубился за «Палермо» и крепко сдружился с Мауро Лауричелла - сыном местного сицилийского босса мафии Антонино.

И младшего в криминальной семье сложно назвать тонким бандитом. Например, Мауро выкладывал фото, в том числе, с Микколи, и подписывал: «Мой брат». В 2010 году на Фабрицио вышел физиотерапевт Джоржио Гаспарини (сейчас трудился в «Лацио») с просьбой найти людей, которые вернут ему 12 000 евро.

Тренер отдал деньги некоему бизнесмену Андреа Граффанини, тот купил дискотеку с шикарным для этой истории названием «Папарацци», но прогорел и о долге сразу забыл. Плохим в истории изначально был должник, а Микколи влез в чужой спор – свел Гаспарини и Лауричеллу, и бандит за 2 000 евро согласился выбить долг.

Но отобрал вроде как 20 000 евро, применил силу, а поскольку прокуратура слушала все разговоры Мауро – Микколи тоже записали. Полицейские пришли за Лауричеллой, копая под его отца – впаяли семь лет, а поскольку в Италии вымогательство, отягощенное мафиозными методами, карается строго, то прилетело посреднику в лице Микколи.

Футболист уже ревел на камеру в 2017, прося понять и простить, его адвокаты сейчас мечтают найти в Риме судью, который изменит приговор. Но вчера завершен именно апелляционный процесс и приговор оставили в силе. Микколи сядет за то, что сделал его «брат» Мауро.

Кроме того, «пострадавший» - бизнесмен Андреа, похоже, оказался со связями. У Граффанини полно фотографий с известными футболистами – от Погба до Роналду, продолжает заниматься бизнесом в сфере развлечений и «продвижения» красивых женщин. Андреа постоянно светится на футбольных вечеринках и матчах, дружит с Барцальи и Облаком.

«Пострадавший» цел, что важно, но в Палермо говорят, что основная причина, почему Фабрицио не дали условный срок, заключается в местной специфике, а не в связях бизнесмена. Когда подельники назначили место встречи, то в насмешку выбрали место, где возлагают цветы прокурору Фальконе.

А Джованни – герой Палермо, борец с мафией, которого вместе с женой и тремя охранниками в 1992 году взорвали в авто. Работала Коза Ностра, и Микколи жители Палермо не скоро простят оскорбления Фальконе в телефонном разговоре. Сестра прокурора называла Фабрицио лицемером.

Форвард другу из мафии говорил по телефону одно о Джованни, а потом играл благотворительный матч в память о Фальконе. Экс-форвард угодил за решетку из-за собственной глупости, но по закону все верно – был посредником у «коллектора» из мафии. А тот, похоже, взял и 12 тысяч долга, и 8 тысяч – наверх.

Футболисты в трудовом рабстве

Бандиты тоже любят футбол. Но у криминальных элементов свои правила. Когда главе картеля в Аргентине говорили «четыре удара в створ – четыре гола», то он понимал, что пули попали в цель. В середине 2013 года в родном городе Месси – Росарио, перестали публиковать официальные сводки об убийствах, ведь счет пошел на сотни.

За «бункерами», где малолетние курьеры держали товар, стоял картель «Los Monos» («Обезьяны»). Зачем вам знать об этой ОПГ ? У них на «контракте» в разное время было от 30 до 120 футболистов из Аргентины. С бандой также активно водился брат Месси – Матиас. Непутевый родственник получил условный срок за незаконное хранение оружия на окровавленной лодке.

Что-то подсказывает, что Лионель хорошо потратился на адвокатов, чтобы его родственника не посадили. Представителей картеля «Los Monos» в итоге хорошо помяли – ввели войска в Росарио, но раньше те получали прибыль от футбола. Например, солидный откат от трансфера Банеги из «Бока Хуниорс» в «Валенсию».

Впрочем, если Микколи сам сдружился с мафиозо, то Эвер и десятки менее известных аргентинцев вряд ли добровольно отдали часть прав массовым убийцам. Интересно, как дела по линии футбол-криминал обстоят в России? Газзаев и Семин в прошлом году пытались взять на поруки человека, которого судят, в том числе, по статье об организации ОПГ .

Будем верить, что в иерархии власти боссы футбольных клубов РПЛ стоят чуть выше, чем воры в законе. Не хватало через лет 10-20 узнать, что процент после солидных переходов капал преступным группировкам. Хватит историй из Аргентины – там убийцы и наркоторговцы получали немалые деньги от футбола, а брат Месси с ними дружил и получил срок, пускай и условный.

Темные истории Неаполя и Турина

Неаполь – странный город. Лучшая в мире пицца, а рядом – невкусные заброшенные грязные улицы. Королевский дворец и Везувий, и одновременно сотни лет мафия решала многие важные вопросы и тормозила развитие города. Еще Марадона получал от боссов Каморры дорогие подарки и дружил с ними. Да и поставки для Диего осуществляли через них.

Для мафии футболисты нечто вроде игрушек – круто иметь в кругу общения звезду спорта. А вот для игроков эта «дружба» плохо заканчивается. Говорят, минимум 12 игроков чемпионского «Наполи» время от времени употребляли, и даже потерю еще одного Скудетто – неаполитанцы умудрились проиграть четыре матча из пяти, в городе связывают с мафией.

Местные жители грузили у «черных букмекеров» на своих любимцев. Каморра боялась, что придется платить по счетам, и дальше есть две городские легенды. Первая – мафия вышла на президента клуба, вторая – пошли к Берлускони, и тот поделился с боссом неаполитанцев элитной недвижимостью. В любом случае, «Милан» впервые за 11 лет вернул себе титул.

Через много лет «Наполи» уже не чемпион, но мафия набивалась в друзья к игрокам всегда. Гамшика засекали в компании бандитов. Пепе Рейна, Паоло Каннаваро и Ароника ходили на допросы, когда взяли братьев Эспозито, и на фото бандитов нашли игроков. Впрочем, в Италии все настолько связаны с мафией, что даже Андреа Аньелли – представитель одного из богатейших кланов мира, оказался знаком с бандитами.

«Ювентус» незаконно передавал людям из Ндрангеты – калабрийской мафии, которая контролировавшей большую часть наркотрафика в Европе (ее членов в 2018 приговорили в общей сложности к 1 200 годам тюрьмы), билеты на матчи клуба для последующей перепродажи. Зачем копеечная схема на пару миллионов евро прибыли миллиардеру Аньелли?

Мафия контролировала ультрас, а те обещали не шуметь в обмен на билеты. История очень дурно пахнет. Человек, который дал показания в суде об этой схеме – Рафаэле Буччи, через два дня после этого упал с моста и разбился. Прокуроры сомневаются, что это случайность. Были слухи, что Маротта владеет какой-то информацией по этому делу, но «Ювентус» быстренько покинул, теперь трудится в «Интере».

Когда в деле фигурирует странная смерть фаната «Ювентуса» - бывшего лидера одной из группировок ультрас с 400 тысячами евро на счету, то это точно подозрительно. Аньелли не подумал, чем схема с мафией может закончиться? Босс не был единственным фигурантом - почти все повесили на другого директора, но Андреа отстранили от футбола на год.

А вот «Наполи» теперь после обысков вышел сухим из воды. Плюс в карму Де Лаурентису, если охраняет клуб от Каморры. Хватит в 21 веке допускать людей из криминала к управлению футбольными клубами. Тем более, в списке наркоторговцы и убийцы в основном – тот же Рафа Маркес попал под санкции США , поскольку его связали с отмыванием денег сразу нескольких наркокартелей. И пока не было информации, что невиновность доказана.

У чемпиона мира Яквинты вообще отец получил 19 лет тюрьмы – оказался давним участником одной из ячеек Ндрангеты, а самому Винченцо дали два года за то, что «одолжил» отцу два пистолета. Разумеется, в каждом случае футболисты первым делом отрицают любые связи с мафией, но потом приходят прокуроры с доказательствами, показаниями и записями разговоров – становится не так весело.

Без «друзей» из мафии в футболе можно обойтись, а главная особенность почти всех этих дел – нигде не сказано, что фигурантов заставляли силой. Игроков задаривали подарками, приглашали на вечеринки мафии и те сами приходили. Микколи был рад дружить с сыном босса мафии, но за все ошибки надо платить. Фабрицио получил в суде реальный срок, как и Яквинта.

Только наличие денег и дорогих адвокатов позволяет этим ребятам затягивать процессы, подавать жалобы в суды высшей инстанции и не садиться за решетку в день оглашения приговора. Но Микколи отправится в тюрьму ориентировочно осенью, а Винченцо еще надеется на смену приговора – в случае, если из его пистолетов никто не убит. И брата Месси спасло как раз то, что его незаконное оружие не связали с преступлениями.

Мафия не так далеко от футбола в 21 веке, как хотелось бы. Даже история с билетами на игры «Ювентуса» - изначально афера, получилась кровавой. С моста упал информатор полиции – кстати, официально работал на клуб. И дом журналиста, который расследовал загадочную смерть, пытались сжечь – собака отпугнула, но могла погибнуть целая семья. Хорошо ли спалось Андреа Аньелли после этих происшествий?

Ни Яквинта, ни Микколи, ни боссы «Ювентуса» не подумали о последствиях. Не посчитали, что связываться с мафией опасно. И все ошиблись.