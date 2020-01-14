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«Наполи» обыграл «Перуджу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

сегодня, 19:02
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджаМатч завершен

«Наполи» победил «Перуджу» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Перуджа» 2:0 (2:0)
Голы: Инсинье 26 (пенальти), Инсинье 38 (пенальти) Нереализованный пенальти: Иеммелло 45+7

«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Зелински (Аллан 84), Руис (Демме 65), Элмас, Лосано (Кальехон 75), Льоренте, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Перуджа»: Фулиньяти, Рози, Сгарби, Дьёмбер, Фаласко, Нзита, Фальцерано, Карраро (Конате 71), Буонаиуто Кристиан (Драгомир 55), Фальчинелли, Иеммелло (Мелчиорри 62)
Главный тренер: Косми Серсе.

Предупреждения: Фальцерано 31, Иеммелло 37, Дьёмбер 56, Руис 62

Судья: Массими Лука.

Напомним, что в минувший уик-энд «Наполи» уступил «Лацио» в матче 19-го тура Серии А.

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Все комментарии
Роман Ежов
Роман Ежов
сегодня в 20:11
tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
dok66
dok66
сегодня в 20:07
У Перуджи нужно по определении выигрывать
Nickolai S
Nickolai S ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:01
физрук гавтузо утащит мусорщиков далеко на дно !
Можно подумать, мешокстер юнайтед блещет нынче, да ещё и с норвежским мальчуганом с пожилыми яйцами.
Взрыватель пуканчиков
Взрыватель пуканчиков
сегодня в 20:00
Как всегда кабинетные мафиози из Неаполя подкупили, 2 чисто левых пенки
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 19:59
С почином однако. С игры пока не научились, хоть с пенок Лоренсина шмогла. Не мытьем, так катаньем.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:58
физрук гавтузо утащит мусорщиков далеко на дно !
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 19:56
зачёт
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:48
Ещё бы Перуджу не выиграли бы.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:47
Неудивительно.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 19:28
будем надеяться, что эта победа придаст уверенности неаполитанцам. пора приходить в себя, набирать форму и выносить каталошек из ЛЧ
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 19:20
Наполи с победой!
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