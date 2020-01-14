«Наполи» обыграл «Перуджу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Наполи» победил «Перуджу» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Перуджа» 2:0 (2:0)
Голы: Инсинье 26 (пенальти), Инсинье 38 (пенальти) Нереализованный пенальти: Иеммелло 45+7
«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Зелински (Аллан 84), Руис (Демме 65), Элмас, Лосано (Кальехон 75), Льоренте, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Перуджа»: Фулиньяти, Рози, Сгарби, Дьёмбер, Фаласко, Нзита, Фальцерано, Карраро (Конате 71), Буонаиуто Кристиан (Драгомир 55), Фальчинелли, Иеммелло (Мелчиорри 62)
Главный тренер: Косми Серсе.
Предупреждения: Фальцерано 31, Иеммелло 37, Дьёмбер 56, Руис 62
Судья: Массими Лука.
Напомним, что в минувший уик-энд «Наполи» уступил «Лацио» в матче 19-го тура Серии А.