«Марсель» продолжает погоню за ПСЖ. Итоги 20-го тура Лиги 1

Завершились матчи 20--го тура чемпионата Франции.
«Ренн» - «Марсель» 0:1
Гол: Стротман 84
«Бордо» - «Лион» 1:2
Голы: Бриан 15 - Корне 50, Дембеле 53
«Анже» - «Ницца» 1:1
Голы: Тиуб 37 - Сиприен 45+5
«Амьен» - «Монпелье» 1:2
Голы: Дибасси 14 - Ляборд 50, Делор 83
«Метц» - «Страсбур» 1:0
Гол: Бойе 68
«Тулуза» - «Брест» 2:5
Голы: Диаките 16, 20 - Кур 7, Шарбонье 72, 77, Мананга 79, Кардона 85
«Ним» - «Реймс» 2:0
Голы: Рипар 15, Бенраху 90
«Сент-Этьен» - «Нант» 0:2
Голы: Абид 23, Блас 48
«Дижон» - «Лилль» 1:0
Гол: Таварес 47
ПСЖ - «Монако» 3:3
Голы: Неймар 3, Балло-Туре 24 (автогол), Неймар 42 (пенальти) - Желсон Мартинш 7, Бен-Йеддер 13, Слимани 70