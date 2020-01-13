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«Марсель» продолжает погоню за ПСЖ. Итоги 20-го тура Лиги 1

сегодня, 01:00

Завершились матчи 20--го тура чемпионата Франции.

«Ренн» - «Марсель» 0:1
Гол: Стротман 84

«Бордо» - «Лион» 1:2
Голы: Бриан 15 - Корне 50, Дембеле 53

«Анже» - «Ницца» 1:1
Голы: Тиуб 37 - Сиприен 45+5

«Амьен» - «Монпелье» 1:2
Голы: Дибасси 14 - Ляборд 50, Делор 83

«Метц» - «Страсбур» 1:0
Гол: Бойе 68

«Тулуза» - «Брест» 2:5
Голы: Диаките 16, 20 - Кур 7, Шарбонье 72, 77, Мананга 79, Кардона 85

«Ним» - «Реймс» 2:0
Голы: Рипар 15, Бенраху 90

«Сент-Этьен» - «Нант» 0:2
Голы: Абид 23, Блас 48

«Дижон» - «Лилль» 1:0
Гол: Таварес 47

ПСЖ - «Монако» 3:3
Голы: Неймар 3Балло-Туре 24 (автогол)Неймар 42 (пенальти) - Желсон Мартинш 7Бен-Йеддер 13Слимани 70

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