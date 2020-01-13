«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в Серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Рому» в матче 19-го тура Серии А.
«Ювентус» (48) занимает 1 место, «Рома» (35) расположилась на 5 позиции.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Ювентус» 1:2 (0:2)
Голы: Перотти 68 (пенальти) - Демирал 3, Криштиану Роналду 10 (пенальти)
«Рома»: Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Кристанте 66), Дзаньоло (Юндер 34), Пеллегрини, Перотти (Калинич 82), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Демирал (де Лигт 19), Бонуччи, Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Данило 69), Дибала (Игуаин 69), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Верету 9, Пьянич 13, Коларов 15, Манчини 26, де Лигт 32, Куадрадо 45+1, Кристанте 82, Калинич 83, Флоренци 90+5
В другом матче игрового дня «Фиорентина» обыграла СПАЛ.
А где-то, липовый обладатель ЗМ позорится против Атлетико, которого Реал обыграл сегодня без Бензема, Азара, Бэйла и того же Роналду, который стал очень большой потерей!!!
А где-то, липовый обладатель ЗМ позорится против Атлетико, которого Реал обыграл сегодня без Бензема, Азара, Бэйла и того же Роналду, который стал очень большой потерей!!!
Вообще, зебры забавные зверюшки - полоса чёрная, полоса белая и жо...кхм, да :)
Вообще, зебры забавные зверюшки - полоса чёрная, полоса белая и жо...кхм, да :)
А Ситжес твой любимый каталонский уголок.)
А Ситжес твой любимый каталонский уголок.)
Издержки евросоюза)
Издержки евросоюза)
НО Лион проходить обязаны и если на англичан выйдем, то тоже обязаны проходить клубы гейской лиги.
НО Лион проходить обязаны и если на англичан выйдем, то тоже обязаны проходить клубы гейской лиги.