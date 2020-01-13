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«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в Серии А

сегодня, 00:42
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» на выезде обыграл «Рому» в матче 19-го тура Серии А.

«Ювентус» (48) занимает 1 место, «Рома» (35) расположилась на 5 позиции.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Ювентус» 1:2 (0:2)
Голы: Перотти 68 (пенальти) - Демирал 3, Криштиану Роналду 10 (пенальти)

«Рома»: Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Кристанте 66), Дзаньоло (Юндер 34), Пеллегрини, Перотти (Калинич 82), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Демирал (де Лигт 19), Бонуччи, Сандро, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Данило 69), Дибала (Игуаин 69), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Верету 9, Пьянич 13, Коларов 15, Манчини 26, де Лигт 32, Куадрадо 45+1, Кристанте 82, Калинич 83, Флоренци 90+5

В другом матче игрового дня «Фиорентина» обыграла СПАЛ.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил Pональдиньо
сегодня в 01:28
Возраст!
Чей?) Я постарел или он?))
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Да ладно вам
сегодня в 01:28
Я думал, ты умер)
Похоронил меня? Не тут то было, легенда ожила)
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Charismatic
сегодня в 01:27
Да жалко тебя уже. Раньше хоть интересно было читать тебя, интересный троллинг, шутки и прочее. А сейчас желчь, ненависть и злоба. Поэтому грустно стало.
Возраст!
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:25
А тебе какое дело?
ну мало ли в твоем городе парады проходят
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Pональдиньо
сегодня в 01:25
Я даже не знаю что такое Ситжес, и лень гуглить. Если это связано с тем о чем тут мы шутим, то меня нисколько не удивляет твоя осведомленность в этом вопросе)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:24
    Где-то лучший игрок приносит победу для своей команды.
    А где-то, липовый обладатель ЗМ позорится против Атлетико, которого Реал обыграл сегодня без Бензема, Азара, Бэйла и того же Роналду, который стал очень большой потерей!!!
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    сегодня в 01:22
      Charismatic
      Charismatic ответил Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 01:22
      Один ты о государе и заботишься, молодец. Возьми с полки пирожок. Аха-ха)
        Pональдиньо
        Pональдиньо ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:18
        Видел когда по ней катался? Аха-ха) А Ситжес твой любимый каталонский уголок.)
        Я даже не знаю что такое Ситжес, и лень гуглить. Если это связано с тем о чем тут мы шутим, то меня нисколько не удивляет твоя осведомленность в этом вопросе)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:17
        Ну что, футбольный день подошёл к концу. Хейтеры снова присели на посох. Тут их и оставим. А всем коллегам до свидания и до новых встреч в эфире)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Charismatic
        сегодня в 01:16
        Кто мне объяснит, почему у князя 24/7 горит не переставая? Он желчью истекает без конца. Пожалейте ребенка, не губите психику ему.
        Один ты о государе и заботишься, молодец. Возьми с полки пирожок. Аха-ха)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:15
        Странно,а кто судил?ведь в заголовке Интер Аталанта был отмечен судья Рокки
        Верно, Рокки играл за интер, иначе Аталанта бы победила. Из двух пенок, одну бы точно забили.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:15
        Одно радует - турнирная таблица начинает приобретать естественный вид. Осталось Аталанте, Лацио и Роме обойти интер и всё будет чинно и благородно.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:14
        Странно,а кто судил?ведь в заголовке Интер Аталанта был отмечен судья Рокки
        Charismatic
        Charismatic
        сегодня в 01:13
        Кто мне объяснит, почему у князя 24/7 горит не переставая? Он желчью истекает без конца. Пожалейте ребенка, не губите психику ему.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Pональдиньо
        сегодня в 01:13
        Нет, я видел , один конец радуги в Турине, а другой в Ливерпуле
        Видел когда по ней катался? Аха-ха)
        А Ситжес твой любимый каталонский уголок.)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:12
        Странно ведь соккер не отметил судью в заголовке
        А зачем его отмечать? Не ливер же играл. Это за вас судьи отличаются. Аха-ха)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил Action
        сегодня в 01:12
        Ведь в Турине есть еше один клуб
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:11
        Еше раз повторяю Корень радуги в туринеhttps://www.youtube.com/watch?v=cXQiC7RbqmM
        Ваших сквозеров/скрипалей везде хватает и Турин, к сожалению, не исключение. Аха-ха)
        Издержки евросоюза)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:10
        Странно ведь соккер не отметил судью в заголовке
        Action
        Action ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:09
        Еше раз повторяю Корень радуги в туринеhttps://www.youtube.com/watch?v=cXQiC7RbqmM
        В Турине болеют за Торино. их фаны
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил juvenale
        сегодня в 01:09
        А тебе какое дело?
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил Pональдиньо
        сегодня в 01:09
        Скорее в уефалоне
        juvenale
        juvenale ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:09
        Еше раз повторяю Корень радуги в туринеhttps://www.youtube.com/watch?v=cXQiC7RbqmM
        а ты сам откуда
        Pональдиньо
        Pональдиньо ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:08
        Еше раз повторяю Корень радуги в туринеhttps://www.youtube.com/watch?v=cXQiC7RbqmM
        Нет, я видел , один конец радуги в Турине, а другой в Ливерпуле
        Pональдиньо
        Pональдиньо
        сегодня в 01:07
        Кабинетный чемпион продолжает свое черное дело. Скукотища.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 01:06
        Еше раз повторяю Корень радуги в турине
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
        сегодня в 01:06
        ну возможно был хорошим,но не под футбол Ювентуса.Нам нужен кто-то типо пикового Видаля,игрок с пасом и техникой
        И скоростью. Блез ей тоже не обладает, потому часто фолит.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:05
        А че скомина?скомина топарь
        Никто не спорит. Он вас в одиночку дважды приводил к Финалу и один финал в одиночку для вас выиграл. Странно, что ЗМ Месси отдали, ведь тащил Скомина и трофей выиграл. Аха-ха)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
        сегодня в 01:04
        Потолок этой команды к сожалению 1/4 лч...большего я не вижу с этим составом и тренером
        Да какая ЛЧ? Тут хоть бы просто игру хоть под конец сезона увидеть.
        НО Лион проходить обязаны и если на англичан выйдем, то тоже обязаны проходить клубы гейской лиги.
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