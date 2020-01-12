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«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и стал обладателем Суперкубка

вчера, 23:42
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«Реал» в серии пенальти оказался сильнее «Атлетико» в финальной встрече Суперкубка Испании.

Джидда, стадион им. Короля Абдаллы

«Реал» - «Атлетико» 0:0 Серия пенальти 4:1

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос (Винисиус Жуниор 103), Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско (Родриго 60), Йович (Мариано Диас 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич 98), Лоди дос Сантос (Льоренте 89), Корреа, Эррера (Витоло 56), Партей, Сауль, Жоау Фелиш (Ариас 101), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Фелипе 27, Партей 74, Менди 90+1, Модрич 90+2, Вальверде 111, Карвахаль 115, Савич 115, Корреа 115

Удаления: Вальверде 115

Судья: Санчес Хосе.

В полуфинале «Реал» одолел «Валенсию».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:04
С победой лучший клуб в истории спорта!!!
Очень трудно было играть против автобусного клуба.
Куртуа очень хорошо сыграл. Наверное лучший игрок матча, если не Вальверде, который выручил Реал в самом опасном и важном моменте!!!
Мариано действительно можно продавать. А Йовича наигрывать, ему просто не хватает уверенности!!!
Менди впереди никакой.
Рамос допустил опасные ошибки.
Варан норм отыграл, как и Карвахаль (конечно он допустил очень глупую ошибку, которая привела к красной Вальверде)!
Иско, Кроос, Модрич тоже норм сыграл.
Каземиро, как обычно, мозг обороны, без которого очень трудно играть.
По пенальти, все отлично пробили, особенно молодой Родриго, удар которого не взял бы ни один вратарь в истории футбола!!!
Ещё раз, с победой Реал Мадрид!!!
Удачи в остальных турнирах тоже!!!
FERIS
FERIS
сегодня в 00:03
Реал с победой!
И первым трофеем за последний год!
kanuni
kanuni
сегодня в 00:00
Какое дно был Куртуа в прошлом сезоне и какой тащер в этом. Зидан магнит для кубков.
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:59
Надеемся, эта победа даст Реалу ещё больше мотивации и энергии в дальнейших играх
Брулин
Брулин
вчера в 23:59
Облак пару лет уже как держит марку одного из лучших вратарей мира, но серию пенальти как обычно бездарно слил. Руководству давно стоило бы задуматься над покупкой вратаря-баночника с хорошей статой отбития пенальти
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:59
Вальверде своим удалением практически выиграл этот суперкубок, там Мората бы убегал и всё,хотя Куртуа сейчас просто стена но Мората бы забил,это практически факт!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:58
Удивительно, такой слабой игрой Реала все тут довольны,я бы наплевал бы на Барсу,если так победили бы.Вчера команда физрука Муравья лучше играла,чем Реал,хотя проиграли.
Нет в Испании сильных команд однозначно.
Roman73
Roman73
вчера в 23:58
Облак не пенальтист.
А команды матёрые, то ли будет в Лиге Чемпионов.
Логичен финал Ливерпуль --Реал.
ronaldo743
ronaldo743
вчера в 23:58
Очередной кабинетный трофей ВАРдрида.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:58
Бездарное пробитие пенальти полосатиками!!!
Жаль.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 23:57
Че тут барсуки расплакались? Да этот титул нафиг не нужен . Это вы любители подсчетов кубков Ярмолов и Гамперов, ведь так можно поравняться с Реалом , а болельщики Реала на такие титулы внимание не обращают , да приятно но не более
da da da
da da da ответил Manny_Pacquiao
вчера в 23:57
Ладно фанаты барсы, не плачьте. Никому кубок не нужен, просто звание престижа. Вальверде как всегда красавчик. Карвахалю надо форму набирать. Марсело уже не сможет вытеснить Менди, в защите просто тащер, осталось в атаке подтянуться. Но больше всех удивил куртуа. Сегодня был настоящим Крутуа. Пускай теперь только так и тащит.
судя по Реалу кубок нужен был только ему,Барса,Валенсия слили кубок сразу,ток Атлетико тут держался до последнего.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:56
Спасибо Атлетико,вспомнились времена когда Реал брал у них кубки в финалах!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:56
Сливочных с победой)
Матрас ниочем!
И даже таким матрасникам Барселона продула))
Вот такие дела.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 23:56
Сейчас главное залечить травмы и к весне по обыкновению выйти на пик формы. В ЛЧ можно и нужно шороху навести!!!
drug01
drug01
вчера в 23:56
!Браво! Поздравляем!
Леха Малышев
Леха Малышев ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:56
Вот не надо суицидальных настроений! Ливерпуль силён, но не неуязвим
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 23:54
Ладно фанаты барсы, не плачьте. Никому кубок не нужен, просто звание престижа. Вальверде как всегда красавчик. Карвахалю надо форму набирать. Марсело уже не сможет вытеснить Менди, в защите просто тащер, осталось в атаке подтянуться. Но больше всех удивил куртуа. Сегодня был настоящим Крутуа. Пускай теперь только так и тащит.
NOVA
NOVA
вчера в 23:54
игра лучших двух оборон мира была и не скрою что наверное и двух лучших вратарей!! ну главное что Реал выиграл!! с Первым трофеем в новом году!!!
Master ШиФу
Master ШиФу ответил goalaktika
вчера в 23:53
Как раз Облак тут не причём, если бы не два промаха
Он даже не угадал полет мяча ни разу. В финале ЛЧ в серии пенальти он стоял как бревно
Borzoy555
Borzoy555 ответил Blaugranas-Cataloness
вчера в 23:53
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:52
    Реал оказывается только на Барсу может давить и убивать,думал тут крупно выиграют,но оказывается Реал уровень Барсы,не выше.Ливерпуль раздавить сборную Ла Лигу без проблем в любое время в любом месте.
    kanuni
    kanuni
    вчера в 23:52
    Вальверде-герой,Карвахаль со своей пяткой подставил.
    С победой братья-меренги,кубок наш.
    goalaktika
    goalaktika ответил Master ШиФу
    вчера в 23:52
    Очередной раз Облак доказал что он днище в серии пенальти
    Как раз Облак тут не причём, если бы не два промаха
    W.N.W.A.
    W.N.W.A.
    вчера в 23:51
    Забавно- в финале играли команды, которые в старом формате в финал не вышли)))
    С победой всех болел Реала- очередной трофей!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 23:51
    обычный коммерческий турнир
    йович и диас никакие напы, у Реала только Бензема форвард топ уровня, срочно нужен еще 1
    cevin cigan
    cevin cigan ответил eleven LC
    вчера в 23:51
    Сегодня нет,соперник такой,тяжко проходить автобус!
    Учитывая ещё то,что у Реала позиционная атака не лучший компонент. С матрасами это вообще трудноразрешимо.
    Master ШиФу
    Master ШиФу
    вчера в 23:51
    Куртуа щас в отличной форме
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответил ФанГалактикоса
    вчера в 23:50
    Надо дать должное Вальверде и его красной, без него не было бы победы
    Не факт что Мората забил бы
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    вчера в 23:50
    Надо дать должное Вальверде и его красной, без него не было бы победы
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