«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и стал обладателем Суперкубка

«Реал» в серии пенальти оказался сильнее «Атлетико» в финальной встрече Суперкубка Испании.
Джидда, стадион им. Короля Абдаллы
«Реал» - «Атлетико» 0:0 Серия пенальти 4:1
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос (Винисиус Жуниор 103), Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско (Родриго 60), Йович (Мариано Диас 83)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич 98), Лоди дос Сантос (Льоренте 89), Корреа, Эррера (Витоло 56), Партей, Сауль, Жоау Фелиш (Ариас 101), Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Фелипе 27, Партей 74, Менди 90+1, Модрич 90+2, Вальверде 111, Карвахаль 115, Савич 115, Корреа 115
Удаления: Вальверде 115
Судья: Санчес Хосе.
В полуфинале «Реал» одолел «Валенсию».
Очень трудно было играть против автобусного клуба.
Куртуа очень хорошо сыграл. Наверное лучший игрок матча, если не Вальверде, который выручил Реал в самом опасном и важном моменте!!!
Мариано действительно можно продавать. А Йовича наигрывать, ему просто не хватает уверенности!!!
Менди впереди никакой.
Рамос допустил опасные ошибки.
Варан норм отыграл, как и Карвахаль (конечно он допустил очень глупую ошибку, которая привела к красной Вальверде)!
Иско, Кроос, Модрич тоже норм сыграл.
Каземиро, как обычно, мозг обороны, без которого очень трудно играть.
По пенальти, все отлично пробили, особенно молодой Родриго, удар которого не взял бы ни один вратарь в истории футбола!!!
Ещё раз, с победой Реал Мадрид!!!
Удачи в остальных турнирах тоже!!!
Очень трудно было играть против автобусного клуба.
Куртуа очень хорошо сыграл. Наверное лучший игрок матча, если не Вальверде, который выручил Реал в самом опасном и важном моменте!!!
Мариано действительно можно продавать. А Йовича наигрывать, ему просто не хватает уверенности!!!
Менди впереди никакой.
Рамос допустил опасные ошибки.
Варан норм отыграл, как и Карвахаль (конечно он допустил очень глупую ошибку, которая привела к красной Вальверде)!
Иско, Кроос, Модрич тоже норм сыграл.
Каземиро, как обычно, мозг обороны, без которого очень трудно играть.
По пенальти, все отлично пробили, особенно молодой Родриго, удар которого не взял бы ни один вратарь в истории футбола!!!
Ещё раз, с победой Реал Мадрид!!!
Удачи в остальных турнирах тоже!!!
И первым трофеем за последний год!
И первым трофеем за последний год!
Нет в Испании сильных команд однозначно.
Нет в Испании сильных команд однозначно.
А команды матёрые, то ли будет в Лиге Чемпионов.
Логичен финал Ливерпуль --Реал.
А команды матёрые, то ли будет в Лиге Чемпионов.
Логичен финал Ливерпуль --Реал.
Жаль.
Жаль.
Матрас ниочем!
И даже таким матрасникам Барселона продула))
Вот такие дела.
Матрас ниочем!
И даже таким матрасникам Барселона продула))
Вот такие дела.
С победой братья-меренги,кубок наш.
С победой братья-меренги,кубок наш.
С победой всех болел Реала- очередной трофей!
С победой всех болел Реала- очередной трофей!
йович и диас никакие напы, у Реала только Бензема форвард топ уровня, срочно нужен еще 1
йович и диас никакие напы, у Реала только Бензема форвард топ уровня, срочно нужен еще 1