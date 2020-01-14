«Ювентус» обогнал «Интер». Итоги 19-го тура Серии А

Завершились матчи 19-го тура чемпионата Италии.
«Кальяри» - «Милан» 0:2
Голы: Рафаэл Леау 46, Ибрагимович 64
«Лацио» - «Наполи» 1:0
Гол: Иммобиле 82
«Интер» - «Аталанта» 1:1
Голы: Мартинес 4 - Госенс 75
«Удинезе» - «Сассуоло» 3:0
Голы: Окака-Чука 14, Сема 68, де Пауль 90+1
«Сампдория» - «Брешиа» 5:1
Голы: Линетти 34, Янкто 45+3, Квальярелла 69 (пенальти), Капрари 77, Квальярелла 90+2 - Чансельор 12
«Фиорентина» - СПАЛ 1:0
Гол: Пеццелья 82
«Торино» - «Болонья» 1:0
Гол: Беренгер 11
«Верона» - «Дженоа» 2:1
Голы: Верре 55, Дзакканьи Маттиа 65 - Санабрия 41
«Рома» - «Ювентус» 1:2
Голы: Перотти 68 (пенальти) - Демирал 3, Криштиану Роналду 10 (пенальти)
«Парма» - «Лечче» 2:0
Голы: Якопони 57, Корнелиус 72