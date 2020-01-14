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«Ювентус» обогнал «Интер». Итоги 19-го тура Серии А

сегодня, 00:38

Завершились матчи 19-го тура чемпионата Италии. 

«Кальяри» - «Милан» 0:2
Голы: Рафаэл Леау 46, Ибрагимович 64

«Лацио» - «Наполи» 1:0
Гол: Иммобиле 82

«Интер» - «Аталанта» 1:1
Голы: Мартинес 4 - Госенс 75

«Удинезе» - «Сассуоло» 3:0
Голы: Окака-Чука 14, Сема 68, де Пауль 90+1

«Сампдория» - «Брешиа» 5:1
Голы: Линетти 34, Янкто 45+3, Квальярелла 69 (пенальти), Капрари 77, Квальярелла 90+2 - Чансельор 12

«Фиорентина» - СПАЛ 1:0
Гол: Пеццелья 82

«Торино» - «Болонья» 1:0
Гол: Беренгер 11

«Верона» - «Дженоа» 2:1
Голы: Верре 55, Дзакканьи Маттиа 65 - Санабрия 41

«Рома» - «Ювентус» 1:2
Голы: Перотти 68 (пенальти) - Демирал 3, Криштиану Роналду 10 (пенальти)

«Парма» - «Лечче» 2:0
Голы: Якопони 57, Корнелиус 72

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Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 01:10
Позор ювентусу! Без рокки и скомины этот клуб уровня чемпионата Люксембурга!
renamed 14
renamed 14
сегодня в 00:59
кристина забила с пенальду ура дайте ей геля намазать свою голубую бутсу
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