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Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

сегодня, 00:32

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о том, как вместе с партнерами по команде воспитывал бывшего полузащитника «армейцев» Александра Головина, ныне выступающего в «Монако».  

В ЦСКА в последние годы мы с братом, Сережей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодежь. Нас в клубе даже специально просили об этом.

Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз – один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всё на тренировках и на футбольном поле. А сегодня – сами видите – он играет в матче с ПСЖ. Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате. А вообще, в ЦСКА всегда был быстрый и серьезный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других.

Отметим, что в минувшее воскресенье Головин поучаствовал в игре «Пари Сен-Жермен» – «Монако», состоявшейся в рамках 20-го тура Лиги 1 (3:3). Российский полузащитник вышел в стартовом составе «монегасков» и провел на поле весь матч.

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