Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

Экс-защитник ЦСКА рассказал о том, как вместе с партнерами по команде воспитывал бывшего полузащитника «армейцев» , ныне выступающего в «Монако».

В ЦСКА в последние годы мы с братом, Сережей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодежь. Нас в клубе даже специально просили об этом.