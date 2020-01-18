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Сульшер: «МЮ не может себе позволить 30 лет без чемпионства»

сегодня, 07:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который заявил, что «красные дьяволы» слишком много обороняются. В воскресенье команды встретятся друг с другом в рамках 23-го тура АПЛ.

Я не думаю, что это обвинение. Воспринимаю это как комплимент нашей игре в обороне. Когда тренер соперника расстроен, это хороший знак, показывающий, что наши парни хорошо поработали.

Считаю, что в обоих матчах с «Ливерпулем» мы были очень близки к победе. Так что я не понимаю, в чём заключается проблема.

Что касается 30 лет «Ливерпуля» без чемпионства, это то, из-за чего мы прилагаем все усилия – быть уверенными, что [с нами] такого не случится, и пусть это будет уроком для нас. Мы не можем позволить себе ждать так долго.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:56
Ну теперь Клопп может смело ему ответить, что пока тот у руля МЮ, чемпионство им никогда не светит.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 09:27
Летом потратил 160 мульонов, а гонора как будто в финал ЛЧ попал.)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:00
Ещё долго не станут чемпионами.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:00
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:43
    Громкие слова. Не более...
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 08:31
    Плохо знает историю своего клуба Оле,
    Интервал в 41 год между чемпионством ему ничего не говорит 1910/11, 1951/52.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 08:17
    Ахахах! Какой смешной этот Оле.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:13
    с интерном из норвегии,хоть бы в ЛЕ попасть. ну а на Энфилде,игра будет совсем другой,чем на трафарете.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 08:11
    Красава знатно подколол, вот будет хохма если они проиграют завтра, поплывут и упустят чемпионство.
    Если Ливер проиграет на это надеюсь) тогда он упустит чемпионсво. Удачи МЮ и победы
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 07:24
    Красава знатно подколол, вот будет хохма если они проиграют завтра, поплывут и упустят чемпионство.
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