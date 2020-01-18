Сульшер: «МЮ не может себе позволить 30 лет без чемпионства»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который заявил, что «красные дьяволы» слишком много обороняются. В воскресенье команды встретятся друг с другом в рамках 23-го тура АПЛ.
Я не думаю, что это обвинение. Воспринимаю это как комплимент нашей игре в обороне. Когда тренер соперника расстроен, это хороший знак, показывающий, что наши парни хорошо поработали.
Считаю, что в обоих матчах с «Ливерпулем» мы были очень близки к победе. Так что я не понимаю, в чём заключается проблема.
Что касается 30 лет «Ливерпуля» без чемпионства, это то, из-за чего мы прилагаем все усилия – быть уверенными, что [с нами] такого не случится, и пусть это будет уроком для нас. Мы не можем позволить себе ждать так долго.
Интервал в 41 год между чемпионством ему ничего не говорит 1910/11, 1951/52.
Интервал в 41 год между чемпионством ему ничего не говорит 1910/11, 1951/52.