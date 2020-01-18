Гвардиола: «Если „Сити“ меня не уволит, я никуда не уйду»

Наставник «Манчестер Сити» подчеркнул, что пока не планирует менять место работы.

Я много раз говорил, что, если клуб не уволит меня, то я на 100 процентов останусь здесь. Конечно, я собираюсь остаться тут на следующий сезон. И не потому, что мы выиграли два последних матча или стали играть лучше в последние месяцы.

Мне нравится работать с этими людьми, я наслаждаюсь этим. И даже если всё пойдёт не так, и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду.

Для тренера есть плохие и хорошие времена, ты не можешь выигрывать всё время. Главное – это то, что мы способны сделать завтра и как можем стать лучше.