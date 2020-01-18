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Гвардиола: «Если „Сити“ меня не уволит, я никуда не уйду»

сегодня, 06:58

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что пока не планирует менять место работы.

Я много раз говорил, что, если клуб не уволит меня, то я на 100 процентов останусь здесь. Конечно, я собираюсь остаться тут на следующий сезон. И не потому, что мы выиграли два последних матча или стали играть лучше в последние месяцы.

Мне нравится работать с этими людьми, я наслаждаюсь этим. И даже если всё пойдёт не так, и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду.

Для тренера есть плохие и хорошие времена, ты не можешь выигрывать всё время. Главное – это то, что мы способны сделать завтра и как можем стать лучше.

Гвардиола также отметил, что «горожанам» не должен быть интересен матч 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:29
Не переживай, шарлатан - за слитый сезон арабы тебя не уволят, а ногами вперёд вынесут.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:59
Лучше тренера вряд ли найдут.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:18
Скоро самому надоест.
mangoх12
mangoх12 ответил mihaluch
сегодня в 07:58
Не уйдёт если не попросят. А в случае полного провала? Как с отставкой?
от таких отставок длать не приходится , этои рыбак будет сидеть пока не попрут

"И даже если всё пойдёт не так, и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду."
mangoх12
mangoх12
сегодня в 07:55
еще бы , вцепился в халяву..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:55
Не уйдёт если не попросят. А в случае полного провала? Как с отставкой?
112910415
112910415
сегодня в 07:10
а ведь засиделся ...
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