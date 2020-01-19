Маротта: «У „Интера“ высокая конкуренция за Эриксена, хотим купить Жиру»

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о трансферных слухах, касающихся «нерадзурри»:

Эриксен - игрок «Тоттенхэма», но его контракт истекает в июне, поэтому мы законно ведем переговоры с его агентом.

Мы очень далеки от того, чтобы объявить о его переходе в январе или июне. Мы сами не знаем, что произойдет. За Эриксена развернулась высокая конкуренция.

Если что-то сорвется, то мы рассматриваем и другие кандидатуры. Не стану отрицать, что ведем переговоры по Жиру. Виктор Мозес тоже является одним из вариантов для усиления.

К обмену Спинаццола-Политано слишком много внимания. В футболе перед завершением трансфера надо оценить его с медицинской и экономической точки зрения. Мы поняли, что не можем осуществить эту сделку, о чем потом сказали «Роме».

Это не наша вина, что они опубликовали фото с медосмотра Политано. Спинаццола никаких снимков не делал... Мы объяснили ситуацию Политано. Мы профессионалы, поэтому должны быть готовы к таким вещам. С его будущим разберемся до конца трансферного окна.