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Индзаги: «У „Наполи“ есть проблемы в чемпионате, но это хорошая команда»

сегодня, 19:14
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии.

Мы знаем соперника, с которым встретимся завтра. У «Наполи» есть проблемы в чемпионате, но они по-прежнему очень хорошая команда. Для нас Кубок Италии очень важен, мы отправимся в Неаполь и покажем хорошее выступление, чтобы пробиться в следующий раунд. Я ожидаю напряженной игры, исход которой решат несколько эпизодов.

Также Индзаги сообщил, кто из игроков «Лацио» пропустит матч с «Наполи».

На завтрашнюю игру я вызову полный состав, за исключением Джордана Лукаку, Адама Марушича и Луиса Альберто.

Напомним, что недавно «Лацио» обыграл «Наполи» в поединке Серии А.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:01
"Наполи" нужен тренер.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:20
Теперь бы в Лигу Чемпионов отобраться, а не с Ювентусом соперничать.
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