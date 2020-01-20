Индзаги: «У „Наполи“ есть проблемы в чемпионате, но это хорошая команда»

сегодня, 19:14

Главный тренер «Лацио» высказался о предстоящем матче с «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии.

Мы знаем соперника, с которым встретимся завтра. У «Наполи» есть проблемы в чемпионате, но они по-прежнему очень хорошая команда. Для нас Кубок Италии очень важен, мы отправимся в Неаполь и покажем хорошее выступление, чтобы пробиться в следующий раунд. Я ожидаю напряженной игры, исход которой решат несколько эпизодов.

Также Индзаги сообщил, кто из игроков «Лацио» пропустит матч с «Наполи».

На завтрашнюю игру я вызову полный состав, за исключением Джордана Лукаку, Адама Марушича и Луиса Альберто.

Напомним, что недавно «Лацио» обыграл «Наполи» в поединке Серии А.