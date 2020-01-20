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Гвардиола – о «Шеффилд Юнайтед»: «Это команда, у которой можно учиться»

сегодня, 20:32
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Шеффилд Юнайтед» в 24-м туре АПЛ прокомментировал выступления «клинков» в текущем сезоне.

Я невероятно впечатлен ими. Когда говорят, что ты можешь прибавить, наблюдая за другими командами, это как раз тот случай. Нам пришлось нелегко в предыдущем матче с ними. Я восхищаюсь этой командой, честно. Тем, как они играют. В составе «Шеффилда» много футболистов, выступавших в Чемпионшипе и Лиге 1. Мне это нравится. Это команда, у которой можно учиться.  

Напомним, что в прошлом месяце «Ман Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на своем поле в матче 20-го тура АПЛ.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:03
сомневаюсь,что Швепс будет учиться у какого то ноунейма.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:03
Есть все шансы проиграть.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 21:02
Шеффилду вполне по силам отнять очки у Сити
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