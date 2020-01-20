Гвардиола – о «Шеффилд Юнайтед»: «Это команда, у которой можно учиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча с «Шеффилд Юнайтед» в 24-м туре АПЛ прокомментировал выступления «клинков» в текущем сезоне.

Я невероятно впечатлен ими. Когда говорят, что ты можешь прибавить, наблюдая за другими командами, это как раз тот случай. Нам пришлось нелегко в предыдущем матче с ними. Я восхищаюсь этой командой, честно. Тем, как они играют. В составе «Шеффилда» много футболистов, выступавших в Чемпионшипе и Лиге 1. Мне это нравится. Это команда, у которой можно учиться.