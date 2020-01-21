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А. Кержаков: «Кокорин значительно усилит „Сочи“»

сегодня, 12:04

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал новость, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин до конца сезона будет играть в «Сочи» на правах аренды.

Кокорин получит игровую практику, видимо, главный тренер считает, что в «Сочи» Александр получит ее больше, чем в «Зените». Думаю, это будет хорошее усиление для команды. «Сочи» будет играть сильнее после того, как в команде будет выступать Александр.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:19
у Семака другой замысел.
можно будет квартировать у Кокорина, когда с семьёй летом к морю приедет !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:19
Сочи, как контейнер, после отходов?)
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