А. Кержаков: «Кокорин значительно усилит „Сочи“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал новость, что нападающий «Зенита» до конца сезона будет играть в «Сочи» на правах аренды.

Кокорин получит игровую практику, видимо, главный тренер считает, что в «Сочи» Александр получит ее больше, чем в «Зените». Думаю, это будет хорошее усиление для команды. «Сочи» будет играть сильнее после того, как в команде будет выступать Александр.