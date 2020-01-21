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Худяков: «Джано рассматривает варианты в Европе»

сегодня, 12:12

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможное подписание полузащитника Джано Ананидзе. Недавно стало известно, что хавбек расторг контракт со «Спартаком».

И вы туда же, мне уже телефоны оборвали, спрашивая о нем. Конечно, это игрок не нашего полета. У него куча предложений из-за рубежа, и не только из Турции. Я общался с человеком, который его ведет. Джано рассматривает варианты в Европе. Но если там сорвется, есть шанс, что придет к нам. Это стало бы для нас серьезным усилением.
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Трубадур
Трубадур
сегодня в 13:01
Он и в России никому не нужен.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:00
Да ну!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 12:58
В Барселоне или МС.
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