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Слуцкий: «С Веретенниковым мы много общались на протяжении всех лет»

сегодня, 10:19

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение пригласить в свой штаб специалиста Олега Веретенникова

Дело в том, что мы очень давно общаемся. Сейчас вообще уникальная ситуация: в моем тренерском штабе три помощника, которые были у меня футболистами. Дожил! Как ещё почувствовать, что я уже опытный тренер, мягко выражаясь?!

С Веретенниковым мы много общались на протяжении всех лет, у Олега очень много информации по тем лигам, где он работал. Если мне нужна была информация по какому-то игроку первого дивизиона, я всегда звонил ему и получал очень четкие и понятные оценки, совпадающие с моим мнением. И мы много общались, поэтому он понимает мою философию и принципы, плюс у него фантастический личностный и игровой бэкграунд.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:53
Команду собрал, осталось результат выдать.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:42
Единомышленники.
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