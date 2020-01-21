Слуцкий: «С Веретенниковым мы много общались на протяжении всех лет»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал решение пригласить в свой штаб специалиста .

Дело в том, что мы очень давно общаемся. Сейчас вообще уникальная ситуация: в моем тренерском штабе три помощника, которые были у меня футболистами. Дожил! Как ещё почувствовать, что я уже опытный тренер, мягко выражаясь?!

С Веретенниковым мы много общались на протяжении всех лет, у Олега очень много информации по тем лигам, где он работал. Если мне нужна была информация по какому-то игроку первого дивизиона, я всегда звонил ему и получал очень четкие и понятные оценки, совпадающие с моим мнением. И мы много общались, поэтому он понимает мою философию и принципы, плюс у него фантастический личностный и игровой бэкграунд.