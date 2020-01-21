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Быстров: «Я думаю, что аренда Кокорина в „Сочи“, это правильный шаг»

сегодня, 12:00

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал новость, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин до конца сезона будет играть в «Сочи» на правах аренды.

Я думаю, что аренда Кокорина в «Сочи», это правильный шаг. Важно, чтобы он играл и набирал форму, тем более что «Сочи» испытывает проблемы в атаке. Кокорин будет там играть и «Зенит», соответственно, в любой момент, как только он наберет форму, может вернуть его обратно. Не лучше ли было уехать в Европу? Он остается в нашем чемпионате под присмотром, тем более что он усилит «Сочи».

Связка Заболотный-Кокорин? Я не тренер «Сочи», но не думаю, что они будут играть в два нападающих, поэтому я думаю, что они будут конкурировать между собой.

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Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 13:07
Правильно сказал.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:22
Какая Европа? Его место в ФНЛ.
112910415
112910415
сегодня в 12:08
не уехал в Европу, чтобы остаться под присмотром ?!
тем более усилит Сочи ?!

похоже, в неудачный день позвонили Быстрову !
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