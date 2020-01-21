Быстров: «Я думаю, что аренда Кокорина в „Сочи“, это правильный шаг»

Бывший футболист сборной России прокомментировал новость, что нападающий «Зенита» до конца сезона будет играть в «Сочи» на правах аренды.

Я думаю, что аренда Кокорина в «Сочи», это правильный шаг. Важно, чтобы он играл и набирал форму, тем более что «Сочи» испытывает проблемы в атаке. Кокорин будет там играть и «Зенит», соответственно, в любой момент, как только он наберет форму, может вернуть его обратно. Не лучше ли было уехать в Европу? Он остается в нашем чемпионате под присмотром, тем более что он усилит «Сочи».

Связка Заболотный-Кокорин? Я не тренер «Сочи», но не думаю, что они будут играть в два нападающих, поэтому я думаю, что они будут конкурировать между собой.