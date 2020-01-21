Тиль: «В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды»

Хавбек «Спартака» сравнил жизнь в Амстердаме и Москве.

Самая большая разница между Россией и Голландией — расстояния. Путь с одного края Москвы на другой может занять из-за пробок два-три часа… А если дома я хочу съездить в гости к другу, живущему в западной части Амстердама, беру велосипед — через полчаса я на месте. В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды. Все пользуются машиной или метро. Так что больше всего мне не хватает великов.