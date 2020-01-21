Тиль: «В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды»

Хавбек «Спартака» Гуус Тиль сравнил жизнь в Амстердаме и Москве.
Самая большая разница между Россией и Голландией — расстояния. Путь с одного края Москвы на другой может занять из-за пробок два-три часа… А если дома я хочу съездить в гости к другу, живущему в западной части Амстердама, беру велосипед — через полчаса я на месте. В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды. Все пользуются машиной или метро. Так что больше всего мне не хватает великов.
стимулируют клоноводство???
стимулируют клоноводство???
Я вон зашёл второй раз за все время в ветку вопросы модераторам и офигел как там активно идут жалобы друг на друга - вот бы ещё время на эту фигню тратить ))
Я вон зашёл второй раз за все время в ветку вопросы модераторам и офигел как там активно идут жалобы друг на друга - вот бы ещё время на эту фигню тратить ))
Вот так вот и впрягайся за пупсиков после этого )))
Вот так вот и впрягайся за пупсиков после этого )))
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
Вы реально считаете что это заслуживало бана, да ещё и недельного???
Я высказал своё отрицательное отношение к никчёмной статейке про Спартак (хотя заметьте я вообще ни разу не Спартач), грубых и нецензурных слов не употреблял - так за что?
Вы реально считаете что это заслуживало бана, да ещё и недельного???
Я высказал своё отрицательное отношение к никчёмной статейке про Спартак (хотя заметьте я вообще ни разу не Спартач), грубых и нецензурных слов не употреблял - так за что?