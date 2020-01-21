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Тиль: «В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды»

сегодня, 13:47

Хавбек «Спартака» Гуус Тиль сравнил жизнь в Амстердаме и Москве.

Самая большая разница между Россией и Голландией — расстояния. Путь с одного края Москвы на другой может занять из-за пробок два-три часа… А если дома я хочу съездить в гости к другу, живущему в западной части Амстердама, беру велосипед — через полчаса я на месте. В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды. Все пользуются машиной или метро. Так что больше всего мне не хватает великов.

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Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Faustello
сегодня в 14:39
уха ха ха ха ))) стимулируют клоноводство???
А это не запрещено теперь тут. Наоборот, больше комментов - лучше. Если бы не деятельный Михаил, фанливерпульфан да Княже с его противником (у которого Таити и другие клоны), их было бы раза в два меньше минимум.
Faustello
Faustello ответил Тень Аналитика
сегодня в 14:36
Неделю дали)
уха ха ха ха )))
стимулируют клоноводство???
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:26
Да, Нидерланды очень велосипедная страна, как и Австрия, Германия и т.п.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Faustello
сегодня в 14:26
Забей, тем кто постоянно тусит на соккере и так понятно ху из ху, так что отвечать некоторым бессмысленно )) Я вон зашёл второй раз за все время в ветку вопросы модераторам и офигел как там активно идут жалобы друг на друга - вот бы ещё время на эту фигню тратить ))
Неделю дали)
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:19
Забей, тем кто постоянно тусит на соккере и так понятно ху из ху, так что отвечать некоторым бессмысленно ))
Я вон зашёл второй раз за все время в ветку вопросы модераторам и офигел как там активно идут жалобы друг на друга - вот бы ещё время на эту фигню тратить ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
сегодня в 14:13
Возьму на заметку и тоже перестану ставить оценки и писать под статейками с галиматьей! Сыпысы за совет.
Уже удалили, оперативно.
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:09
Возьму на заметку и тоже перестану ставить оценки и писать под статейками с галиматьей! Сыпысы за совет.
Faustello
Faustello ответил Аpбитр
сегодня в 14:00
Да, это неуважение и провокация в адрес сотрудников сайта. Вопрос закрыт.
Понятно, спасибо за фитбэк.
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:00
Сексизм-то налицо))
Хорошо не расстреляли, но конечно с мнением пользователя совсем решили перестать считаться.... Особенно если он кол поставил в оценку статьи уважаемого человека написавшего глупость ))
Вот так вот и впрягайся за пупсиков после этого )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
сегодня в 13:57
Хм, ну и где тут статья оскорбление администрации сайта по которой меня закрыли??? Вы реально считаете что это заслуживало бана, да ещё и недельного??? Я высказал своё отрицательное отношение к никчёмной статейке про Спартак (хотя заметьте я вообще ни разу не Спартач), грубых и нецензурных слов не употреблял - так за что?
Сексизм-то налицо))
Аpбитр
Аpбитр ответил Faustello
сегодня в 13:57
Хм, ну и где тут статья оскорбление администрации сайта по которой меня закрыли??? Вы реально считаете что это заслуживало бана, да ещё и недельного??? Я высказал своё отрицательное отношение к никчёмной статейке про Спартак (хотя заметьте я вообще ни разу не Спартач), грубых и нецензурных слов не употреблял - так за что?
Да, это неуважение и провокация в адрес сотрудников сайта.
Вопрос закрыт.
Faustello
Faustello ответил Аpбитр
сегодня в 13:53
Хм, ну и где тут статья оскорбление администрации сайта по которой меня закрыли???
Вы реально считаете что это заслуживало бана, да ещё и недельного???
Я высказал своё отрицательное отношение к никчёмной статейке про Спартак (хотя заметьте я вообще ни разу не Спартач), грубых и нецензурных слов не употреблял - так за что?
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