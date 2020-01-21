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Агент Джано рассказал, почему игрок покинул «Спартак»

сегодня, 14:09

Агент полузащитника Джано Ананидзе рассказал о причинах, почему игрок ушел из московского «Спартака».

Хочу начать с благодарности болельщикам «Спартака». Все эти годы они с большой теплотой относились к Джано. Хочется выразить благодарность всем работникам клуба, всем тренерам, с которыми приходилось работать, руководству, Леониду Арнольдовичу Федуну. «Спартак» был домом для Джано 11 лет, он навсегда останется в его сердце.

Что касается решения о расторжении, то разговор состоялся по окончании осенней части чемпионата. Ананидзе сам подошёл к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количества игрового времени. Ему предстоят важнейшие матчи за сборную Грузии, полуфинал с белорусами в плей-офф Лиги Наций, а потом, если всё будет хорошо, и финал. Грузия никогда не была так близка к попаданию на большой турнир, поэтому для Ананидзе это огромная мотивация. Он всегда с большой радостью и гордостью выступает за свою сборную, ему хочется сыграть за неё на большом турнире.

Процедура расторжения произошла быстро. Мы не торговались, приняли предложение «Спартака». Не торговались не потому, что этого не хотели, а потому что Джано посчитал, что так будет справедливо по отношению к «Спартаку». Он благодарен за все эти 11 лет. Мы подписывали новый контракт, не торгуясь, и расторгли так же. Поэтому всё быстро оформили.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:43
Надо было давно уйти. В арендах то неплохо смотрелся.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:28
Джано - благородный грузин, судя по новости.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Чингачгук
сегодня в 14:20
Скоро все от свиней сбегут.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:18
    Травмы не дали заиграть.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:15
    В лазарет икру перестали завозить, вот Джано и решил переползти в другой ))

    Самое интересное что ни в одной! строчке агента нет правды ))) начиная от всесокрушающей поддержки все эти годы спартачей к грузину, до - не торговались при разрыве контракта )))
    Уха ха ха
    Чингачгук
    Чингачгук
    сегодня в 14:11
    Скоро все от свиней сбегут.
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