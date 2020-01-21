Петраков: «Я сам в неведении, что будет с „Лучом“»

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в клубе. Ходят разговоры, что команда может не доиграть нынешний сезон в ФНЛ.
Я сам в неведении, что будет с «Лучом». Одни спонсоры ушли, а другие еще не взяли. Мы подвисли между небом и землей. Во вторник звонил во Владивосток. Мне сказали, что 22 января у губернатора будет совещание, где должна решиться судьба клуба. Это все, что знаю. Внутренний кухней не владею. Пока никакой определенности — а делать надо многое. С 20 января у меня был назначен сбор в Москве. Он отменен. Из-за долгов у нас закрыто трансферное окно. Люди уходят. Ребята звонят каждый день, спрашивают: что, как, чего? Большинство пока ждет. Надеюсь, во вторник будет решение от губернатора. Надеемся на лучшее — а что еще остается?