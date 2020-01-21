«Тамбов» в ближайшие дни определится с домашним стадионом на матчи РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб рассматривает несколько стадионов в качестве домашней арены на вторую часть сезона в РПЛ .

Напомним, дебютант высшего дивизиона российского футбола в первой части сезона-2019/20 проводил домашние игры на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Пока нет решения, но мы придерживаемся правил лицензирования, которые регламентирует РФС . Есть стадионы наследия чемпионата мира, мы рассматриваем их.

Какие фавориты среди стадионов? Где дешевле. У нас, наверное, самый маленький бюджет в лиге, нам сложно играть на выезде. На это тратятся очень большие деньги, сейчас мы пытаемся найти варианты, где нам будет удобнее и дешевле. Рассматриваем Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Тулу. Сейчас мы ждем ориентировочные цены, будем «плясать» от этого, сегодня-завтра должно быть решение, потому что сроки поджимают.