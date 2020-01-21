ГлавнаяНовости

«Тамбов» в ближайшие дни определится с домашним стадионом на матчи РПЛ

сегодня, 14:45

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб рассматривает несколько стадионов в качестве домашней арены на вторую часть сезона в РПЛ.

Напомним, дебютант высшего дивизиона российского футбола в первой части сезона-2019/20 проводил домашние игры на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Пока нет решения, но мы придерживаемся правил лицензирования, которые регламентирует РФС. Есть стадионы наследия чемпионата мира, мы рассматриваем их.

Какие фавориты среди стадионов? Где дешевле. У нас, наверное, самый маленький бюджет в лиге, нам сложно играть на выезде. На это тратятся очень большие деньги, сейчас мы пытаемся найти варианты, где нам будет удобнее и дешевле. Рассматриваем Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Тулу. Сейчас мы ждем ориентировочные цены, будем «плясать» от этого, сегодня-завтра должно быть решение, потому что сроки поджимают.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джано: «„Спартак“ навсегда останется в моём сердце!»
Сегодня, 14:54 Комментарии1
Силкин: «Кокорину нужно получать игровую практику»
Сегодня, 14:51 Комментарии0
Агент Джано рассказал, почему игрок покинул «Спартак»
Сегодня, 14:09 Комментарии6
Петраков: «Я сам в неведении, что будет с „Лучом“»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Тиль: «В Москве не очень часто можно увидеть велосипеды»
Сегодня, 13:47 Комментарии15
Бышовец: «Для Кокорина очень важно именно в „Сочи“ обрести уверенность»
Сегодня, 13:32 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:48
Даёшь Тулу!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100