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«Крылья Советов» разгромили юрмальский «Спартак»

сегодня, 20:34
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы в контрольном поединке.

«Крылья Советов» (Россия) - «Спартак» (Латвия) 4:1 (1:1)
Голы: Радонич 9, Голенков 49, Молчанов 64, Анюков 87 - Адам 30.

«Крылья Советов»: Овсянников (Рыжиков 46), Полуяхтов (Анюков 46), Лысцов (Бурлак 46), Карпов (Чернов 46), Кабутов (Гынсарь 31, Молчанов 61), Тимофеев (Гацкан 46), Антон (Якуба 46), Комбаров (Зиньковский 46), Терехов (Киселев 46), Иванов (Соболев 31, Инджия 61), Радонич (Голенков 46).

Ранее «Зенит» отправил в ворота «Аль-Увайнаха» десять безответных мячей.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:18
А как же наш лучший футбалёр Соболев ,которым так все интересуются ? Понятно , в ...опе ! ))))) Кому-то он ещё нужен ? ГЫ-ГЫ-ГЫ !!! )))))))))))))))))))))))
Boytser
Boytser
сегодня в 21:17
Что ни спартак, то позорище.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:10
Поздравляю Крылья Советов с победой
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 21:09
Скоро так сделают с московским спартаком с 10-го места.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:53
Пусть порадуются.
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