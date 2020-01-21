«Крылья Советов» разгромили юрмальский «Спартак»

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы в контрольном поединке.
«Крылья Советов» (Россия) - «Спартак» (Латвия) 4:1 (1:1)
Голы: Радонич 9, Голенков 49, Молчанов 64, Анюков 87 - Адам 30.
«Крылья Советов»: Овсянников (Рыжиков 46), Полуяхтов (Анюков 46), Лысцов (Бурлак 46), Карпов (Чернов 46), Кабутов (Гынсарь 31, Молчанов 61), Тимофеев (Гацкан 46), Антон (Якуба 46), Комбаров (Зиньковский 46), Терехов (Киселев 46), Иванов (Соболев 31, Инджия 61), Радонич (Голенков 46).
Ранее «Зенит» отправил в ворота «Аль-Увайнаха» десять безответных мячей.