«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»

«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 11-е место в турнирной таблице (30 очков). «Ньюкасл» набрал столько же баллов и пребывает на 12-й строчке таблицы.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Ньюкасл Юнайтед» 2:2 (1:0)
Голы: Кин 30, Калверт-Льюин 54 - Лежен 90+4, Лежен 90+5
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Динь, Уолкотт (Ниасс 88), Шнейдерлин, Делф, Бернард (Дэвис 83), Калверт-Льюин, Кин (Коулмен 71)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Хэйден, Фернандес, Лассельс, Кларк (Лежен 70), Ритчи, Альмирон, М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Атсу (Крафт 62), Жоэлинтон (Шер 78)
Главный тренер: Брюс Стив.
Предупреждения: Кларк 62, Калверт-Льюин 68
Судья: Хупер Саймон.
Напомним, что в прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом».
Как же играть , чтобы выиграть ?
Как же играть , чтобы выиграть ?