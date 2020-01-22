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«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»

сегодня, 00:27
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«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 11-е место в турнирной таблице (30 очков). «Ньюкасл» набрал столько же баллов и пребывает на 12-й строчке таблицы.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Ньюкасл Юнайтед» 2:2 (1:0)
Голы: Кин 30, Калверт-Льюин 54 - Лежен 90+4, Лежен 90+5

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Динь, Уолкотт (Ниасс 88), Шнейдерлин, Делф, Бернард (Дэвис 83), Калверт-Льюин, Кин (Коулмен 71)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Хэйден, Фернандес, Лассельс, Кларк (Лежен 70), Ритчи, Альмирон, М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Атсу (Крафт 62), Жоэлинтон (Шер 78)
Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Кларк 62, Калверт-Льюин 68

Судья: Хупер Саймон.

Напомним, что в прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:39
Вот так надо играть в футбол.....!!!!!!!!!
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
сегодня в 00:38
Фантастика!
Roman73
Roman73
сегодня в 00:35
Счёт ударов в створ 8-3, счёт матча 2-2 .
Как же играть , чтобы выиграть ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:33
самое интересное синхронные места у его команд, Наполи 11 место, Эвертон тоже на 11.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:31
Папа Карло добро пожаловать в АПЛ! ПОСЛЕ оплеухи от академии Ливерпуля, Папа отгрёб в добавленное время парочку мячей от Сорок,когда наверное смотрел в турнирку и видел ЛЕ. Совсем расслабился в этих ЛолЛигах и СериалАх.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:29
Лежен красава выташил матч
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