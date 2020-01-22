«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»

сегодня, 00:27

«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ . «Ириски» занимают 11-е место в турнирной таблице (30 очков). «Ньюкасл» набрал столько же баллов и пребывает на 12-й строчке таблицы.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Ньюкасл Юнайтед» 2:2 (1:0)

Голы: Кин 30, Калверт-Льюин 54 - Лежен 90+4, Лежен 90+5

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Динь, Уолкотт (Ниасс 88), Шнейдерлин, Делф, Бернард (Дэвис 83), Калверт-Льюин, Кин (Коулмен 71)

Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Хэйден, Фернандес, Лассельс, Кларк (Лежен 70), Ритчи, Альмирон, М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Атсу (Крафт 62), Жоэлинтон (Шер 78)

Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Кларк 62, Калверт-Льюин 68

Судья: Хупер Саймон.

Напомним, что в прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом».