«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик

сегодня, 18:53

«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Увайнахом» (10:0) в товарищеском матче. Отметим, что вывел команду на игру с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и отметился в матче хет-триком.

«Аль-Увайнах» - «Зенит» 0:10 (0:5)

Голы: Кокорин 6, Кокорин 9, Дзюба 13, Дзюба 34, Кокорин 36, Осорио 56, Азмун 59, Азмун 67, Дриусси 72, Азмун 83.

«Зенит»: Васютин (Рудаков 46), Прохин (Караваев 46), Смольников (Осорио 46), Дуглас Сантос (Капленко 46, Воробьев 76), Ракицкий (Мусаев 46), Барриос (Оздоев 46), Шатов (Мак 46), Ерохин (Жирков 46), Сутормин (Исламхан 46), Кокорин (Дриусси 46), Дзюба (Азмун 46).

Ранее «Оренбург» проиграл «Славии» в товарищеском матче.