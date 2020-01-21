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«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик

сегодня, 18:53
Аль-Увайнах0 : 10Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Увайнахом» (10:0) в товарищеском матче. Отметим, что Александр Кокорин вывел команду на игру с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и отметился в матче хет-триком.

«Аль-Увайнах» - «Зенит» 0:10 (0:5)
Голы: Кокорин 6, Кокорин 9, Дзюба 13, Дзюба 34, Кокорин 36, Осорио 56, Азмун 59, Азмун 67, Дриусси 72, Азмун 83.

«Зенит»: Васютин (Рудаков 46), Прохин (Караваев 46), Смольников (Осорио 46), Дуглас Сантос (Капленко 46, Воробьев 76), Ракицкий (Мусаев 46), Барриос (Оздоев 46), Шатов (Мак 46), Ерохин (Жирков 46), Сутормин (Исламхан 46), Кокорин (Дриусси 46), Дзюба (Азмун 46).

Ранее «Оренбург» проиграл «Славии» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:59
Неплохо для начала...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:58
Аль-Увайнаху это кто???
Лакшери
Лакшери ответил Владимир Немченков
сегодня в 19:54
Смотреть игру надо было, там говорил комментатор.
Дамир Скомина
Дамир Скомина ответил Нехорошие люди
сегодня в 19:54
Главное ювентус не изключать. Там вообще Аха-ха.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38.
сегодня в 19:53
Вот такое вот у вас руководство, то на болел забьют темнокожих игроков охапками набирают, то не считают нужным даже с игроками и тренерским штабом разговаривать, видать за быдло держат. Как говориться: "Имидж ничто, бабло — всё" Тем более Медведеву вообще можно смело за шалабола предъявлять! 09/01/2020 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о Кокорине: «Ведущих игроков в аренду не отдаем». 21/01/2020 Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»
Вам всё равно не понять почему Кокорин вышел на товарняк с капитанской повязкой...
И лекции "Капитан-всем пионерам пример" можешь не читать...)))

Тем более Питер не только себе но и вам капитанов подгоняет...
Игорь Денисов....капитанище....аж расчемпионились при нём...
Нехорошие люди
Нехорошие люди ответил Дамир Скомина
сегодня в 19:52
УЕФА должен расследовать, почему игрок Сочи играл за зенит, и исключить зенит из еврокубков 2019-20. Хотя стоп, ошибочка вышла
Зачем зенит исключать из ЕК?
Пусть и дальше всю страну радуют последним местом((( хаахах
ДСА
ДСА
сегодня в 19:49
Хорошая разминка.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:46
Увайнах?...данунах....
Морозовский
Морозовский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:43
Команда поддержала Кокорина в сложный момент. Его сплавляют в Сочи, без согласия игрока и тренерского штаба. Естественно, Кокорин в официальных матчах капитанить не будет.
Та, Гинер виноват во всём этом - глаза протрите!
kts
kts
сегодня в 19:41
Капитан проекта зэк...Символично
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:40
Фурор!
Против_всех
Против_всех
сегодня в 19:40
Теперь Мамаев ,при встрече, ждет от Какоши, такой же прыти, ещё один хет трик
Байкал-38.
Байкал-38. ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:38
Команда поддержала Кокорина в сложный момент. Его сплавляют в Сочи, без согласия игрока и тренерского штаба. Естественно, Кокорин в официальных матчах капитанить не будет.
Вот такое вот у вас руководство, то на болел забьют темнокожих игроков охапками набирают, то не считают нужным даже с игроками и тренерским штабом разговаривать, видать за быдло держат. Как говориться: "Имидж ничто, бабло — всё"
Тем более Медведеву вообще можно смело за шалабола предъявлять!
09/01/2020 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о Кокорине:
«Ведущих игроков в аренду не отдаем».
21/01/2020 Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:37
Прогрессирует... Зениту надо срочно ввести в арендный договор пункт, что Санек не имеет права играть против Зенита)))
armeec_♞
armeec_♞ ответил LOpp
сегодня в 19:34
Завтра будет новость: Зенит до конца сезона арендовал у Сочи Кокорина.
Медведев задумался )))
Против_всех
Против_всех
сегодня в 19:34
После издевательств и унижений в неволе, Какорину дали почувствовать себя мужиком! Хе
Pashok00786
Pashok00786 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:33
Не особо сильный этот Аль-УвайНах. По уровню чуть выше середняка из РПЛ с 10-но места, когда тот остаётся без ручных Москалевых-Кукуянов.
Аль-Увайнах команда 3-его дивизиона катарской лиги...т.е с таким счетом его выграет любая наша молодежная команда 2005-2006 г рождения .....а КуКурин наверно уже отмечать пошел...хит тирк все таки)))
VIPded
VIPded
сегодня в 19:30
Будет сборник и в Сочи.)))
drug01
drug01
сегодня в 19:29
Молодцы! Кокорина срочно в сборную!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:23
Не особо сильный этот Аль-УвайНах. По уровню чуть выше середняка из РПЛ с 10-но места, когда тот остаётся без ручных Москалевых-Кукуянов.
Сп62
Сп62
сегодня в 19:19
А за что ж капитана и в аренду? Нехорошо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Байкал-38.
сегодня в 19:18
Команда поддержала Кокорина в сложный момент. Его сплавляют в Сочи, без согласия игрока и тренерского штаба. Естественно, Кокорин в официальных матчах капитанить не будет.
Дамир Скомина
Дамир Скомина ответил LOpp
сегодня в 19:18
УЕФА должен расследовать, почему игрок Сочи играл за зенит, и исключить зенит из еврокубков 2019-20. Хотя стоп, ошибочка вышла
Charismatic
Charismatic ответил LOpp
сегодня в 19:17
Завтра будет новость: Зенит до конца сезона арендовал у Сочи Кокорина.
Купил за 50 лямов евро))
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 19:17
Аль-Увайнах забил на 13 и 34 минуте))))
Gunslinger
Gunslinger ответил LOpp
сегодня в 19:16
Завтра будет новость: Зенит до конца сезона арендовал у Сочи Кокорина.
Главное, народ при деле: сегодня с пеной у рта обсуждает одну новость, а завтра противоположную!
И идти на баррикады времени уже не остаётся!!! :)))
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 19:16
кто нубудь в курсах,почему не играл малком?если у хрустального опять трамва,непонятно решение руководства отдать кокорина в аренду...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил Байкал-38.
сегодня в 19:16
Пример лупить депутатов
112910415
112910415
сегодня в 19:15
Зенит неожиданно уверенно победил сильного соперника !
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 19:15
Пипец...
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