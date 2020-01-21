«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик

«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Увайнахом» (10:0) в товарищеском матче. Отметим, что Александр Кокорин вывел команду на игру с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и отметился в матче хет-триком.
«Аль-Увайнах» - «Зенит» 0:10 (0:5)
Голы: Кокорин 6, Кокорин 9, Дзюба 13, Дзюба 34, Кокорин 36, Осорио 56, Азмун 59, Азмун 67, Дриусси 72, Азмун 83.
«Зенит»: Васютин (Рудаков 46), Прохин (Караваев 46), Смольников (Осорио 46), Дуглас Сантос (Капленко 46, Воробьев 76), Ракицкий (Мусаев 46), Барриос (Оздоев 46), Шатов (Мак 46), Ерохин (Жирков 46), Сутормин (Исламхан 46), Кокорин (Дриусси 46), Дзюба (Азмун 46).
Ранее «Оренбург» проиграл «Славии» в товарищеском матче.
И лекции "Капитан-всем пионерам пример" можешь не читать...)))
Тем более Питер не только себе но и вам капитанов подгоняет...
Игорь Денисов....капитанище....аж расчемпионились при нём...
И лекции "Капитан-всем пионерам пример" можешь не читать...)))
Тем более Питер не только себе но и вам капитанов подгоняет...
Игорь Денисов....капитанище....аж расчемпионились при нём...
Пусть и дальше всю страну радуют последним местом((( хаахах
Пусть и дальше всю страну радуют последним местом((( хаахах
Тем более Медведеву вообще можно смело за шалабола предъявлять!
09/01/2020 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о Кокорине:
«Ведущих игроков в аренду не отдаем».
21/01/2020 Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»
Тем более Медведеву вообще можно смело за шалабола предъявлять!
09/01/2020 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о Кокорине:
«Ведущих игроков в аренду не отдаем».
21/01/2020 Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»
И идти на баррикады времени уже не остаётся!!! :)))
И идти на баррикады времени уже не остаётся!!! :)))