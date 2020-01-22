«Манчестер Сити» одержал непростую победу над «Шеффилд Юнайтед»

Символическая сборная «Ювентуса» всех времён Это было нелегко, но «Соккер.ру» справился с задачей: перед вами «идеальная

Единственный шанс лишить «Зенит» чемпионства «Соккер.ру» выяснил секрет успеха команды Семака, и этот козырь показывает путь

Это бунт! Сергей Семак против «Зенита» С трансфером Кокорина в «Сочи» все еще интереснее! «Соккер.ру» запасается

Золотые мячи РПЛ. Выбираем самую красивую девушку российского футбола «Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону чемпионата России.