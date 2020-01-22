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«Манчестер Сити» одержал непростую победу над «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 00:22
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (51) располагается на втором месте, «Шеффилд Юнайтед» (33) - седьмой.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Гол: Кун Агуэро 73

Нереализованный пенальти: - Габриэл Жезус 36

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Робинсон 79), Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Бешич (Лундстрем 79), Норвуд, Флек, Стивенс, Шарп (Муссе 59), МакБарни
Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо, Отаменди, Ляпорт (Гарсия 78), Уокер, Де Брюйне, Родри, Зинченко, Марез, Стерлинг, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 68)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Бешич 13, Норвуд 24, Флек 43, Фернандиньо 45+2, Родри 53, Кун Агуэро 83, МакБарни 84

Судья: Мэйсон Ли.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:46
Да было дело,не рука Бога ,а кабинетная как у де лигта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:45
Да сколько ошибок было в прошлом сезоне в пользу сити левейшие пеньки,и голешины не понятные то с офсайда то нет,ввели VAR и сити поплыл.
даже рукой в ворота Сорок Агуэро забил, сказали - Марадона и засчитали.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Да ладно вам
сегодня в 00:45
Почерк унего как у нашего унивалки
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:44
Но факт есть факт Сити в прошлом сезоне все кубки в Англии собрали, да были лучшими без VAR.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:42
Да сколько ошибок было в прошлом сезоне в пользу сити левейшие пеньки,и голешины не понятные то с офсайда то нет,ввели VAR и сити поплыл.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:38
Хотелось бы что были вице,но это Апл расслабляться нельзя
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:37
Лучший клуб Апл?смешон ты однако
ну всё таки лучший,в том сезоне всё собрал в Англии. Так что де-юре Лучший,а вот де факто - уже вице.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:37
Да Агуэро становиться джокером когда выходит на замену всегда опасен
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:36
уже второй мазок с 11 от 66-суса. Агуэро это конечно Монстр! Швепс должен его в Радиолу поцеловать.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:34
Да это персофан шарлотана,всегда чушь несет
Да ладно вам
Да ладно вам ответил SAINTS
сегодня в 00:32
Кто учший клуб в истории АПЛ? Шейхский мешок? Не смеши народ!
У него будет проходить его троллинг ровно до той поры, пока на него будут обращать внимание.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 00:32
Скоро шейхбабло закончится и тогда в чемпионшип))))АХАХА!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 00:31
Сити с победой, было бы жаль, если бы потеряли очки. Ливерпуль не должен расслабляться, пусть всегда будет в тонусе, от этого только все выиграют.
SAINTS
SAINTS ответил da da da
сегодня в 00:30
лучший клуб в истории АПЛ с победой,очередная яркая и сочная победа,мы получили удовольствия.
Кто учший клуб в истории АПЛ? Шейхский мешок? Не смеши народ!
Roman73
Roman73
сегодня в 00:29
Счёт ударов 3-18, а счёт голов 0-1.
Что творится , а !
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил da da da
сегодня в 00:28
Лучший клуб Апл?смешон ты однако
da da da
da da da
сегодня в 00:25
лучший клуб в истории АПЛ с победой,очередная яркая и сочная победа,мы получили удовольствия.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:24
Когда сити побеждает всегда тревожно конечно,самим надо выйграть у волков
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:23
Да агуэро ташит сити
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:23
вратарь шеффилда тащил все подряд пока не вышел агуэро)) и в итоге одолели этих костоломов!)
с возвращением ляпорта, может хоть теперь в обороне получше играть станут
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