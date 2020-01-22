«Манчестер Сити» одержал непростую победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (51) располагается на втором месте, «Шеффилд Юнайтед» (33) - седьмой.
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Гол: Кун Агуэро 73
Нереализованный пенальти: - Габриэл Жезус 36
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Робинсон 79), Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Бешич (Лундстрем 79), Норвуд, Флек, Стивенс, Шарп (Муссе 59), МакБарни
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо, Отаменди, Ляпорт (Гарсия 78), Уокер, Де Брюйне, Родри, Зинченко, Марез, Стерлинг, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 68)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Бешич 13, Норвуд 24, Флек 43, Фернандиньо 45+2, Родри 53, Кун Агуэро 83, МакБарни 84
Судья: Мэйсон Ли.
Что творится , а !
Что творится , а !
с возвращением ляпорта, может хоть теперь в обороне получше играть станут
с возвращением ляпорта, может хоть теперь в обороне получше играть станут